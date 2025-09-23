快訊

美軍迷你貼片即時監控士兵 保護生命安全也維持戰力

打靶炸臉眼珠掉...初判非膛炸 成功嶺二兵命危術後送加護病房

樺加沙剛遠離！颱風「博羅依」最快明後天生成 賈新興曝預估路徑

打靶炸臉眼珠掉...初判非膛炸 成功嶺二兵命危術後送加護病房

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

國軍台中成功嶺營區昨下午傳出打靶意外，陸軍邵姓義務役新兵使用T91步槍射擊訓練時子彈突然擊發，該新兵左臉被炸傷，子彈碎片卡在腦部，左眼珠掉落有失明之虞，緊急送醫開刀搶救；專案小組調查發現，此意外非槍枝膛炸，槍械和保險開關都正常，是否誤擊仍待調查。

軍方表示，二兵目前已完成手術，進加護病房觀察，仍在危險期，軍方強調該槍枝因不明原因擊發，事故原因仍待調查。

據了解，專案小組仔細檢查二兵昨天打靶使用的槍枝發現，槍枝外觀和槍管正常，認為意外原因非膛炸，槍枝保險也正常，打靶時現場指揮官依安全作業指揮，每個靶位都有教官緊盯，子彈擊出原因仍需調查。

陸軍第十軍團指揮部表示，受傷的邵姓義務役男隸屬於機械化步兵二三四旅，昨下午執行一般性步槍射擊訓練時，所使用的T91步槍因不明原因擊發，致左臉受傷，送醫手術搶救中。

陸軍十軍團今年演習畫面。圖／軍方提供
成功嶺 槍枝 陸軍 義務役 役男

