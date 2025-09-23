聽新聞
柬漁船掛我國旗 海巡抄出價值15億元毒品

聯合報／ 記者袁志豪／台南報導

海巡與漁船追逐一小時，搏命跳上船。記者袁志豪／翻攝
海巡與漁船追逐一小時，搏命跳上船。記者袁志豪／翻攝

四名大陸籍船員涉在柬埔寨接運毒品，駕柬國漁船懸掛中華民國國旗，疑要運送來台，在公海遭遇海巡署攔查，四人拒檢衝撞逃逸一小時被登船制伏，搜出總重七一八點一九公斤各級毒品，估計市價十五億元；檢方訊後聲押禁見四人獲准。

台南查緝隊日前接獲情資，有人蛇集團將於東南沙海域利用船舶接駁偷渡，實施海上勘查，十三日在貓鼻頭西南方約一二八浬公海發現「ＹＡＭＡ６８」的不明漁船。

漁船當時懸掛中華民國國旗卻未開船舶識別系統，海巡廣播示意停船受檢，但漁船加速逃逸，並衝撞海巡艇、不斷蛇行。海巡人員追逐一小時靠到漁船旁，冒險上船才成功控制船上四名男子；經查身分均為大陸人，包括五十歲孫姓船長、吳姓輪機長，及李姓、侯姓船員。

海巡查獲陸籍船員運毒，共起獲七百一十八公斤各式毒品。記者袁志豪／翻攝
海巡查獲陸籍船員運毒，共起獲七百一十八公斤各式毒品。記者袁志豪／翻攝

海巡人員未發現偷渡客，卻在甲板下方發現一袋大麻花，詢問「這是什麼東西」，孫稱「什麼東西不知道，只是幫忙運送」。海巡要求船長坦白到底運送多少東西，孫再稱「四十八袋，我們都沒打開」。

經搜查起出四十八個防水手提袋，檢測皆呈毒品反應，包括一級毒品海洛因二○九點三公斤、二級毒品大麻四七二點三九公斤、二級毒品甲基苯丙胺十八點二公斤、三級毒品硝甲西泮十八點三公斤，總重量七一八點一九公斤。

海巡研判四人運毒要交給台灣販毒集團，移送台南地檢署，檢方全數聲押獲准，擴大追查。

海巡署 毒品 大麻 海洛因

