聽新聞
0:00 / 0:00

屋內掃出煤粉 老婦盼興達電廠遷走

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

民眾黨主席黃國昌昨率黨團立委到興達電廠考察，附近居民拿出屋內收集的「煤粉」陳情，質疑台電偷開燃煤機組，一名老婦說寧可不要回饋，盼電廠遷走。周邊烏林投居民自救會也當面遞交陳情書，盼黨團監督台電，守護居民安全。黃允諾，全力監督台電。

自救會長黃福來說，興達電廠新燃氣機組施工以來，社區生活飽受影響，工程不僅造成民宅牆壁龜裂，部分地面也出現裂痕，台電卻未協助鑑定、賠償，「賠償沒解決之前，我們無法接受任何擴建工程」。

一名頭戴斗笠、口罩的住戶回憶爆炸當晚，當時她在床上突聽到爆炸聲，鄰居說電廠起火，她險些嚇破膽，家裡瓦片也受損，「住這邊很久了，但被電廠折磨到不能生活」。

住興達路不願具名老婦則是拿出一包家裡蒐集的「煤粉」，指送SGS檢驗後確認為煤炭粉末。

她說，台電只要啟動燃煤機組，她家就有黑色煤粉末，她只能關窗躲在屋內，請託台電幫做健檢、協助清掃，都未獲回應，她寧可不要回饋，盼電廠快遷走。

黃國昌昨收下自救會陳情書後抨擊，興達燃煤機組在沒有操作許可情況下運轉，已枉顧周邊居民權益，民眾黨已提出空汙法修正案，會與高雄鄉親堅定站在一起，絕不容許興達電廠踐踏高雄人的權益。

興達電廠 台電 自救會 黃國昌 空汙

延伸閱讀

黃國昌被指跟蹤政敵 民眾黨反譏「王膝知」個資看到飽

民眾黨立院黨團考察興達電廠 居民屋內掃出煤粉沫求助黃國昌

王義川稱遭跟蹤偷拍 黃國昌被點名後冷笑回應「可笑」

黃國昌質疑未進行興達電廠火調 高市消防局：調查中

相關新聞

柬漁船掛我國旗 海巡抄出價值15億元毒品

四名大陸籍船員涉在柬埔寨接運毒品，駕柬國漁船懸掛中華民國國旗，疑要運送來台，在公海遭遇海巡署攔查，四人拒檢衝撞逃逸一小時...

高市環保局清馬頭山 對地主下通牒

高雄馬頭山非法廢棄物案延宕多時，7名涉案行為人卻未在期限內清除，環保局昨進場清理，但無法給出明確清除期程，引發居民與農民...

興達爆炸案 黃國昌質疑台電說法

興達電廠新燃氣二號機組本月9日爆炸，台電指是法蘭墊片出問題，採樣鑑定。民眾黨立法院黨團昨赴電廠考察，黨主席黃國昌質疑台電...

屋內掃出煤粉 老婦盼興達電廠遷走

民眾黨主席黃國昌昨率黨團立委到興達電廠考察，附近居民拿出屋內收集的「煤粉」陳情，質疑台電偷開燃煤機組，一名老婦說寧可不要...

影／海巡公海攔截市價15億海洛英、大麻 陸籍船長竟懸掛我國國旗

50歲中國籍孫姓船長因10萬人民幣的報酬，協助柬埔寨販毒集團運送總重達718.19公斤，包括海洛因、大麻花等各式毒品，市...

新竹比特犬咬死人！尖石原住民男子逗狗慘遭咬斷動脈

新竹縣尖石鄉驚傳比特犬咬死人意外，被咬男子今天下午1時許，到友人住處作客，未料席間逗弄一旁的比特犬，竟引得犬隻發狂，直接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。