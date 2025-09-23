聽新聞
興達爆炸案 黃國昌質疑台電說法

聯合報／ 記者張議晨林海陳美玲／連線報導

民眾黨立法院黨團昨考察興達電廠，了解本月9日爆炸起火原因。記者張議晨／攝影
興達電廠新燃氣二號機組本月9日爆炸台電指是法蘭墊片出問題，採樣鑑定。民眾黨立法院黨團昨赴電廠考察，黨主席黃國昌質疑台電說法無法服眾，並點名統包聯盟的中鼎公司前科累累，台電卻屢次允許施工，要求高雄市府也要依法提出火調報告，不能交由台電自己調查自己。

據台電新2號機初步調查報告，新2號機2-2號氣渦輪機天然氣加熱器下游管線一處法蘭疑因奇異、中鼎公司合組的統包聯盟未使用正確規格墊片，導致9日首度進行熱燃料試運轉時，天然氣洩漏爆炸起火，墊片疑因高溫融損，消失不見。

民眾黨團考察，了解爆炸原委，黃國昌質疑，台電說法蘭墊片材質錯誤，卻未說明材質為何，對負責安裝的中鼎工程則「呵護備至」，而中鼎也是2年前台中火力發電廠弊案廠商之一，近期中火失火事件也由其承包，一而再、再而三出事，台電竟用書面審理施工文件、沒有監工、監製，驗收過程草率。

「為什麼這麼重要的安全零件會出現這麼大問題。」黃國昌說，從偵測到天然氣漏氣到爆炸僅10分鐘，代表前期已洩露大量天然氣，實際漏氣到偵測到漏氣相隔多久，是這次考察重點。

黃另指出，目前全由台電釋出片面調查報告，這樣的調查報告沒有公信力，依消防法，應由高雄市政府進行火災調查，台電也須確保其他燃氣機組不會有相同問題，避免事故再發生。

面對外界質疑，台電董事長曾文生說，墊片不存在於天然氣加熱器管線，可能是臨時墊片未更換、不合規格等原因，已取螺栓送驗，並要求統包聯盟10月底前提出肇因分析及墊片來源等報告，統包聯盟應負的責任，台電會究責到底。台電表示，已要求統包聯盟立即檢討改善，將依調查證據求償。

曾文生說，高雄市消防局有火調程序，台電也有內部調查程序，台電會在一定時間內，將掌握的訊息對外公開，事故通報機制台電會一併檢討，如簡訊內容標準化等，台電不會逃避責任。

中鼎則回應，一切配合台電要求，全力清查施工與檢測流程，惟相關細節以台電說明為主。

興達 電廠 黃國昌 台電 爆炸

