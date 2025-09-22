影／海巡公海攔截市價15億海洛英、大麻 陸籍船長竟懸掛我國國旗

50歲中國籍孫姓船長因10萬人民幣的報酬，協助柬埔寨販毒集團運送總重達718.19公斤，包括海洛因、大麻花等各式毒品，市值逾15億元；海巡署偵防分署原本要追查人蛇偷渡集團，在公海上攔截到孫的漁船，孫企圖逃跑，仍遭海巡人員追上逮捕，起出共48袋大量毒品。

偵防分署台南查緝隊日前接獲情資，近日有不法集團將於東南沙海域利用船舶接駁偷渡，查緝隊研判人蛇集團可能利用漁船載運外籍人士偷渡入境，從事人口販運，提前結合艦隊分署南部機動海巡隊、第四海巡隊及第一一岸巡隊，實施海上勘查任務。

海巡艦艇巡弋期間，本月13日第四海巡隊人員首先在我國貓鼻頭西南方約128浬的公海海域（國際水域）發現名為「YAMA68」的外籍漁船，該漁船懸掛中華民國國旗卻未開啟船舶識別系統；由於懸掛我國國旗，依法我國海巡單位有管轄權，第四海巡隊研判可疑，上前攔查。

台南查緝隊指出，但當巡防艇靠近時，該艘船隻竟加速逃逸，即使海巡人員廣播示意「船長，我們是台灣海巡署，請停船接受檢查」，對方仍拒絕配合，更衝撞海巡艇，並不斷蛇行規避被包圍攔阻；海巡人員運用熟練的操控船艇技巧，在追逐1小時候靠到漁船旁邊。

執法人員搏命跳上船，將船上4名男子控制後，隨即將漁船停下；經查證4人身分分別為50歲孫姓船長、吳姓輪機長以及李姓、侯姓船員，經船長同意，海巡人員在甲板先起出一大袋大麻花，詢問「這是什麼東西」，船長聲稱「什麼東西我不知道，我只是幫忙運送」。

現場執法人員要求船長坦白從寬，說明到底運送多少袋東西，船長說出「48袋，不知道什麼東西，我們都沒打開」；經搜查，在甲板總共起出20個、前艙起出25個、機艙起出3個防水手提袋，經運用隨船攜帶拉曼毒品檢測儀進行檢測，發現皆呈現毒品反應。

經統計，總共起出一級毒品海洛因10袋209.3公斤、二級毒品大麻36袋472.39公斤、二級毒品甲基苯丙胺1袋18.2公斤、三級毒品硝甲西泮1袋18.3公斤，總重達718.19公斤，市值竟已逾新臺幣15億元，足供近250萬人次吸食；若流入市面，將嚴重荼毒我國國人身心健康。

據了解，船長聲稱與輪機長各因人民幣10萬元的報酬，到柬埔寨收到貨品後，幫忙運送，柬埔寨那邊已經交付5萬人民幣，待完成交貨，可以再拿到5萬；船員則各可拿到8萬人民幣，先收3萬，事成之後再拿5萬，如今全數被逮捕，移送台南地檢署並聲押禁見獲准。

台南查緝隊表示，毒品為萬國公罪，本案將擴大偵辦並溯源追查，持續加強毒品案件查緝，並秉持「三安：國安、治安、平安」及「追本斷源」精神追查毒品幕後集團，落實行政院「新世代反毒策略2.0」溯源斷根政策，有效遏止毒品進入我國。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885