漁船運毒逾718公斤、市值逾15億 4中國船員送辦

中央社／ 台南22日電

海洋委員會海巡署偵防分署台南查緝隊今天說，在貓鼻頭西南方海域查獲疑由柬埔寨運出各式毒品，總重超過718公斤，市值估計超過新台幣15億元，中國籍船長及3名船員移送法辦。

台南查緝隊副隊長許哲理接受媒體聯訪表示，接獲不法集團於東南沙海域利用船舶接駁偷渡人口情資，結合海巡署艦隊分署南部地區機動海巡隊等例行護漁任務，隨船前往海上勘查。

許哲理表示，13日發現外籍漁船YAMA68駛入貓鼻頭西南方約128浬海域，懸掛中華民國旗幟卻未開啟船舶識別系統，發現可疑後攔查，意外查獲各式毒品。

他說，海巡艦艇當時原本要以海上廣播提醒船隻開啟船舶識別系統，但漁船加速逃竄，加上目視所及甲板上有多包不明物，形跡可疑，經多次廣播並喝令停船受檢，漁船拒絕停船，多次在海巡艦艇靠近時，蛇行規避登檢，海巡艦艇實施緊追權達1小時。

許哲理表示，海巡人員展現精細操船技術及登檢技巧，成功登船並控制船長及船員，發現甲板上有48袋外觀相似防水手提袋，經檢查都呈現毒品反應。

他說，經清查共起出毒品海洛因10袋209.3公斤、大麻36袋472.39公斤、甲基苯丙胺1袋18.2公斤與硝甲西泮1袋18.3公斤，海巡艦艇帶回涉案漁船後，報請台灣台南地方檢察署擴大偵辦並溯源追查。

許哲理表示，初步調查發現涉案漁船為柬埔寨籍，孫姓船長及3名船員都是中國籍，每人疑分別以人民幣8萬元（約新台幣34萬元）到10萬元（約新台幣42萬元）代價，從柬埔寨運出毒品，研判涉案漁船為運毒母船，會航行到特定地點與其他船隻接觸分裝，再運到目的地，源頭及流向待進一步調查。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

