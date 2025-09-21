聽新聞
桃機黃牛拒檢乘客遭甩出車外 香港女：以為就這樣死在台北
桃園國際機場第一航廈昨發生一輛白牌車違規拒檢，試圖衝撞航警遭連開8槍逮捕，其中車上的香港籍女子遭甩出車外受傷，幸好及時被一旁熱心民眾救起。而該女子來台原是要看展覽，沒想到發生意外，女子事後向救援民眾報平安並道謝，表示已安全回到香港，還說「妳還沒把我拉出來前，那一刻我以為自己就這樣死在台北」。
事發當時一名正準備出境的年輕女子經過現場，目睹整起事件，事後她在Threads上還原發生經過，指出當時白牌車司機為了躲避警方攔查而急速衝撞，車上的香港女乘客不幸被甩出車外，倒臥在柏油路上，車輪一度險些壓到她的腳。千鈞一髮之際，她想也沒想立刻和另名男子衝上前，將女子從車道上拉回路邊。
女子透露，當時現場警用槍聲不斷，情況混亂，所幸無人中彈；她也澄清，這名香港旅客與司機並不認識，只是搭乘這輛白牌車，跟大多國外旅客一樣根本不知道怎麼分辨正規與不正規的車，女乘客原本有叫Uber，但不知道什麼原因要等或叫不到，駕駛告知她也是可以接送的人，便請乘客上車。
女子表示，當下確認女乘客意識清醒後，她將對方帶到安全處等待救護車，不斷安撫她並提供協助，確定專業醫護人員接手後才離開現場；事後女乘客傳訊息向她報平安，表示自己已就醫，腿部沒有骨折，僅皮肉傷，非常感謝她的協助，還說「妳還沒把我拉出來前，那一刻我以為自己就這樣死在台北」。
遭甩出車外的女乘客昨清晨搭機由香港來台，原計劃上午參觀展覽後，隨後搭乘中午班機返港再轉機前往巴黎，沒想到卻歷經一場槍林彈雨，驚魂未定，所幸無嚴重傷勢，完成警詢筆錄後，隨即搭機返港；桃園地檢署檢方昨晚複訊後，依駕駛動力交通工具妨害公務及過失傷害等罪嫌，諭令15萬元交保。
