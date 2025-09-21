快訊

東、西半部天氣兩樣情！颱風暴風圈最先觸碰這裡 4地明晚起雨又猛又急

颱風樺加沙接近中 4縣市大雨特報下到晚上

東、西半部天氣兩樣情！颱風暴風圈最先觸碰這裡 4地明晚起雨又猛又急

聽新聞
0:00 / 0:00

桃機黃牛拒檢乘客遭甩出車外 香港女：以為就這樣死在台北

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園國際機場第一航廈昨發生一輛白牌車違規拒檢，試圖衝撞航警遭連開8槍逮捕，其中車上的香港籍女子遭甩出車外受傷，幸好及時被一旁熱心民眾救起。而該女子來台原是要看展覽，沒想到發生意外，女子事後向救援民眾報平安並道謝，表示已安全回到香港，還說「妳還沒把我拉出來前，那一刻我以為自己就這樣死在台北」。

事發當時一名正準備出境的年輕女子經過現場，目睹整起事件，事後她在Threads上還原發生經過，指出當時白牌車司機為了躲避警方攔查而急速衝撞，車上的香港女乘客不幸被甩出車外，倒臥在柏油路上，車輪一度險些壓到她的腳。千鈞一髮之際，她想也沒想立刻和另名男子衝上前，將女子從車道上拉回路邊。

女子透露，當時現場警用槍聲不斷，情況混亂，所幸無人中彈；她也澄清，這名香港旅客與司機並不認識，只是搭乘這輛白牌車，跟大多國外旅客一樣根本不知道怎麼分辨正規與不正規的車，女乘客原本有叫Uber，但不知道什麼原因要等或叫不到，駕駛告知她也是可以接送的人，便請乘客上車。

女子表示，當下確認女乘客意識清醒後，她將對方帶到安全處等待救護車，不斷安撫她並提供協助，確定專業醫護人員接手後才離開現場；事後女乘客傳訊息向她報平安，表示自己已就醫，腿部沒有骨折，僅皮肉傷，非常感謝她的協助，還說「妳還沒把我拉出來前，那一刻我以為自己就這樣死在台北」。

遭甩出車外的女乘客昨清晨搭機由香港來台，原計劃上午參觀展覽後，隨後搭乘中午班機返港再轉機前往巴黎，沒想到卻歷經一場槍林彈雨，驚魂未定，所幸無嚴重傷勢，完成警詢筆錄後，隨即搭機返港；桃園地檢署檢方昨晚複訊後，依駕駛動力交通工具妨害公務及過失傷害等罪嫌，諭令15萬元交保。

桃園國際機場第一航廈昨發生一輛白牌車違規拒檢，試圖衝撞航警遭連開8槍逮捕，其中車上的香港籍女子遭甩出車外受傷，女子及時被一旁熱心民眾救起，事後她連繫救援民眾報平安並道謝。記者周嘉茹／翻攝
桃園國際機場第一航廈昨發生一輛白牌車違規拒檢，試圖衝撞航警遭連開8槍逮捕，其中車上的香港籍女子遭甩出車外受傷，女子及時被一旁熱心民眾救起，事後她連繫救援民眾報平安並道謝。記者周嘉茹／翻攝
桃園國際機場第一航廈昨發生一輛白牌車違規拒檢，試圖衝撞航警遭連開8槍逮捕，其中車上的香港籍女子遭甩出車外受傷，女子及時被一旁熱心民眾救起，事後她連繫救援民眾報平安並道謝。記者周嘉茹／翻攝
桃園國際機場第一航廈昨發生一輛白牌車違規拒檢，試圖衝撞航警遭連開8槍逮捕，其中車上的香港籍女子遭甩出車外受傷，女子及時被一旁熱心民眾救起，事後她連繫救援民眾報平安並道謝。記者周嘉茹／翻攝
桃園國際機場第一航廈昨發生一輛白牌車違規拒檢，試圖衝撞航警遭連開8槍逮捕，其中車上的香港籍女子遭甩出車外受傷，女子及時被一旁熱心民眾救起，事後她連繫救援民眾報平安並道謝。記者周嘉茹／翻攝
桃園國際機場第一航廈昨發生一輛白牌車違規拒檢，試圖衝撞航警遭連開8槍逮捕，其中車上的香港籍女子遭甩出車外受傷，女子及時被一旁熱心民眾救起，事後她連繫救援民眾報平安並道謝。記者周嘉茹／翻攝

香港 桃園地檢署

延伸閱讀

桃機黃牛拒檢、航警連開8槍 檢轟駕駛「有損國際形象」諭令15萬交保

二戰炸彈拆彈成功！香港辦公樓街道解封 受影響居民陸續返家

中國開賣iPhone 17 京滬凌晨上百人龍 黃牛加價1500搶購

民怨香港生活成本高 李家超：小心處理 不能有太劇烈變動

相關新聞

桃機黃牛拒檢乘客遭甩出車外 香港女：以為就這樣死在台北

桃園國際機場第一航廈昨發生一輛白牌車違規拒檢，試圖衝撞航警遭連開8槍逮捕，其中車上的香港籍女子遭甩出車外受傷，幸好及時被...

台中男找人吸毒還開車上摩鐵...台74匝道被查獲20萬喪屍煙彈、k毒

台中市陳姓男子昨夜開車載鄭姓友人，前往汽車旅館開趴，車內攜帶喪屍煙彈、K他命、毒咖啡包等毒品，未料行經台74五權西路匝道...

獨／離譜！男看護大同醫院病房半夜涉吸毒 報警逮人

在高雄市立大同醫院當看護的郭姓男子，染上吸毒惡習，上月底當看護時，半夜在病房內吸毒，被院內員工發現暗中報警；警網趕抵現場...

桃園機場驚傳槍響 圖解今年警察用槍情境、傷亡情況

桃園機場第一航廈接送區20日上午傳出白牌車違規載客拒檢，蓄意衝撞航警，乘客更跌出車外，航警開8槍，最後司機遭警方壓制逮捕。警政署統計，今年1至8月，全國員警用槍件數共76件，開槍原因多是因為嫌疑人拒捕或衝撞、攻擊警察；用槍員警的年齡分布，20歲到40歲的警察最多，占全部件數7成6。

今年員警用槍逾80件 開槍員警多為40歲以下

警政署統計，今年一至八月，全國員警用槍件數共七十六件，其中員警在執行盤查遭遇抵抗或危險而開槍件數有卅九件，其次有廿九件是...

冷眼集／國門都管不好 奢談觀光大國

「國門」桃園機場是國際旅客對台灣的第一印象，但機場白牌車長期違規攬客亂象一再發生，今年六月才傳出白牌車拒檢，導致外籍乘客...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。