台中男找人吸毒還開車上摩鐵...台74匝道被查獲20萬喪屍煙彈、k毒

台中市陳姓男子昨夜開車載鄭姓友人，前往汽車旅館開趴，車內攜帶喪屍煙彈、K他命、毒咖啡包等毒品，未料行經台74五權西路匝道時，遇到第四警分局臨檢，因警方聞到車內毒品氣味而查獲，陳、鄭驗尿後呈現毒品反應，被警方認定涉毒駕，依法送辦。

第四警分局黎明所在昨天晚間11時許，在台74線五權西路匝道取締酒駕，攔查陳姓男子（21歲）駕駛的轎車時，發現車內有濃濃毒品氣味，警方請陳與同車鄭姓乘客（21歲）受檢，在車內發現k他命8包（重48.95公克）、依托咪酯煙彈7顆（重42.63公克）、毒咖啡包12包（重32.04公克），市價約20萬元。

警方另外對二人驗尿，也發現毒品陽性反應，全案警詢後依公共危險、毒品等罪，移送台中地檢署偵辦。

經查，陳、鄭疑在北屯區相約吸毒後，開車出發，準備前往南屯區的汽車旅館開毒趴，車內攜帶不少毒品，但沒想到警方在台74匝道口執行取締酒駕勤務，順利查獲。

第四警分局呼籲，吸毒後駕車不僅嚴重危害自身安全，更威脅其他用路人生命，對酒駕與毒駕均採取零容忍態度，將持續強力執法，提醒民眾切勿以身試法。