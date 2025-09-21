今年員警用槍逾80件 開槍員警多為40歲以下

桃園機場接送區昨天傳出白牌車違規載客拒檢，蓄意衝撞航警，警方對輪胎及車身連開八槍後，司機遭壓制逮捕。記者季相儒／攝影

警政署統計，今年一至八月，全國員警用槍件數共七十六件，其中員警在執行盤查遭遇抵抗或危險而開槍件數有卅九件，其次有廿九件是刑案偵查時開槍，開槍原因多是因為嫌疑人拒捕或衝撞、攻擊警察；統計用槍員警的年齡分布，廿歲到四十歲的警察最多，占全部件數七成六。

警政署統計截至八月，全國員警用槍數七十六件，但九月間包括宜蘭、高雄、新北、桃園等地，都發生犯罪嫌疑人拒捕並衝撞警察，員警不得已開槍案件，因此若加上新聞已曝光案件，今年以來員警用槍件數達八十一件。

早期警察用槍若造成當事人傷亡，往往面臨社會苛責、司法纏訟，甚至是單位長官另眼看待；過去十年警察用槍涉訟近卅件，多數雖不起訴或無罪，但員警挨告可能被列管，沒考績也無法升遷，未審先判的壓力頗大。

二○一三年北市警萬華分局警員張景義追捕犯嫌，犯嫌開車衝上人行道還倒車要逃，張朝車連開兩槍，犯嫌中槍身亡，張被依業務過失致死罪起訴，纏訟六年才獲判無罪確定。也有刑事局警官追捕槍砲通緝犯，開四槍造成對方跛腳，官司纏訟九年被依業務過失傷害罪判處拘役廿五天、緩刑兩年定讞；過往案例造成員警用槍有下意識保守心態。

直到二○二二年八月，發生震驚社會的台南殺警案，兩名警察被監獄逃犯林信吾以彈簧刀割喉身亡，時任內政部長徐國勇多次表達支持警察「大膽用槍」，同年九月立法院迅速三讀通過警械使用條例修正案，在四種急迫情況時，警察可逕用槍械射擊。

全國警察開槍年齡多落在廿到四十歲之間，管理警備隊的台北市林姓警官說，年輕警察對執法仍有熱情，遇歹徒衝撞時，只想著阻止對方；年長的警察考量較多，開槍較謹慎。

林姓警官說，曾有警察開槍毀損當事人車輛被索賠，當時單位承受壓力，最後賠錢息事寧人，造成年紀較大的警察不想被究責，開槍心態較保守。

林姓警官說，多數警察都不願碰到需要開槍的情況，尤其開槍後造成傷亡的心理壓力，更不是旁人能夠體會。曾有同事開槍打死人，於法雖無罪，但過不了心理那一關，最後辭職改行。

北市霍姓警官告訴屬下，為保護自己及民眾，該開槍就開槍，但務必遵守比例原則，狀況解除就不能再開槍。