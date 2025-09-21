快訊

Gogoro高雄港千人辦桌超狂！蕭煌奇高歌連拋地獄哏「我要夜騎誰給我載」

聽新聞
0:00 / 0:00

今年員警用槍逾80件 開槍員警多為40歲以下

聯合報／ 記者廖炳棋林昭彰／台北報導

桃園機場接送區昨天傳出白牌車違規載客拒檢，蓄意衝撞航警，警方對輪胎及車身連開八槍後，司機遭壓制逮捕。記者季相儒／攝影
桃園機場接送區昨天傳出白牌車違規載客拒檢，蓄意衝撞航警，警方對輪胎及車身連開八槍後，司機遭壓制逮捕。記者季相儒／攝影

警政署統計，今年一至八月，全國員警用槍件數共七十六件，其中員警在執行盤查遭遇抵抗或危險而開槍件數有卅九件，其次有廿九件是刑案偵查時開槍，開槍原因多是因為嫌疑人拒捕或衝撞、攻擊警察；統計用槍員警的年齡分布，廿歲到四十歲的警察最多，占全部件數七成六。

警政署統計截至八月，全國員警用槍數七十六件，但九月間包括宜蘭、高雄、新北、桃園等地，都發生犯罪嫌疑人拒捕並衝撞警察，員警不得已開槍案件，因此若加上新聞已曝光案件，今年以來員警用槍件數達八十一件。

早期警察用槍若造成當事人傷亡，往往面臨社會苛責、司法纏訟，甚至是單位長官另眼看待；過去十年警察用槍涉訟近卅件，多數雖不起訴或無罪，但員警挨告可能被列管，沒考績也無法升遷，未審先判的壓力頗大。

二○一三年北市警萬華分局警員張景義追捕犯嫌，犯嫌開車衝上人行道還倒車要逃，張朝車連開兩槍，犯嫌中槍身亡，張被依業務過失致死罪起訴，纏訟六年才獲判無罪確定。也有刑事局警官追捕槍砲通緝犯，開四槍造成對方跛腳，官司纏訟九年被依業務過失傷害罪判處拘役廿五天、緩刑兩年定讞；過往案例造成員警用槍有下意識保守心態。

直到二○二二年八月，發生震驚社會的台南殺警案，兩名警察被監獄逃犯林信吾以彈簧刀割喉身亡，時任內政部長徐國勇多次表達支持警察「大膽用槍」，同年九月立法院迅速三讀通過警械使用條例修正案，在四種急迫情況時，警察可逕用槍械射擊。

全國警察開槍年齡多落在廿到四十歲之間，管理警備隊的台北市林姓警官說，年輕警察對執法仍有熱情，遇歹徒衝撞時，只想著阻止對方；年長的警察考量較多，開槍較謹慎。

林姓警官說，曾有警察開槍毀損當事人車輛被索賠，當時單位承受壓力，最後賠錢息事寧人，造成年紀較大的警察不想被究責，開槍心態較保守。

林姓警官說，多數警察都不願碰到需要開槍的情況，尤其開槍後造成傷亡的心理壓力，更不是旁人能夠體會。曾有同事開槍打死人，於法雖無罪，但過不了心理那一關，最後辭職改行。

北市霍姓警官告訴屬下，為保護自己及民眾，該開槍就開槍，但務必遵守比例原則，狀況解除就不能再開槍。

警察 殺警案 徐國勇 林信吾 過失致死

延伸閱讀

桃機白牌車衝突今年第2起 路人搏命護港籍女傷者 網喊：支持警察用槍

嘉義縣東石鄉傳火爆衝突 剖蚵工人憤開13槍都沒打中

高雄馬頭山汙染飄重金屬臭味 居民怕被開槍不敢多言

17歲少年砍死女友逃彰化 躲藏的賓館9年前曾爆感情糾紛引槍戰

相關新聞

桃機白牌車拒檢衝撞 警連開8槍逮人

蔡姓男子昨上午開特斯拉白牌車在桃園機場第一航廈接送區攬客，遭航警攔查時拒檢，入境的香港籍李姓女子剛上車，車門尚未關閉，蔡...

冷眼集／國門都管不好 奢談觀光大國

「國門」桃園機場是國際旅客對台灣的第一印象，但機場白牌車長期違規攬客亂象一再發生，今年六月才傳出白牌車拒檢，導致外籍乘客...

今年員警用槍逾80件 開槍員警多為40歲以下

警政署統計，今年一至八月，全國員警用槍件數共七十六件，其中員警在執行盤查遭遇抵抗或危險而開槍件數有卅九件，其次有廿九件是...

黃牛搶乘客 旅人入境就被攔截

桃機白牌車違規攬客案件層出不窮，桃園機場資深計程車司機表示，常有旅客在入境後就被在大廳打游擊的黃牛攬客「截」走了，價格便...

桃機黃牛拒檢、航警連開8槍 檢轟駕駛「有損國際形象」諭令15萬交保

蔡姓男子今天上午在桃園國際機場接送區違規攬客，遭航警攔查卻拒檢，竟猛踩油門、前後加速倒車衝撞，後座香港籍女客因鷗翼式車門...

「大尾鱸鰻」資深演員陳光前猝逝家中 忠犬守衛不讓人靠近

演出「大尾鱸鰻」、「超級天兵之機車班長」的演員陳光前，昨天上午被發現陳屍台北市萬華區和平西路三段住處，警方鑑識他死亡多時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。