快訊

Gogoro高雄港千人辦桌超狂！蕭煌奇高歌連拋地獄哏「我要夜騎誰給我載」

聽新聞
0:00 / 0:00

黃牛搶乘客 旅人入境就被攔截

聯合報／ 記者季相儒甘芝萁／連線報導

桃機白牌車違規攬客案件層出不窮，桃園機場資深計程車司機表示，常有旅客在入境後就被在大廳打游擊的黃牛攬客「截」走了，價格便宜是主因，影響排班計程車生意，背後有特殊生態。

交通部表示，目前機場合法載客計程車只有排班車和四家簽約租賃車業者兩種，四家簽約業者以外的租賃車，可憑旅客預約憑證進機場載客，航警會攔查確認是否為預約載客。

合法租賃車駕駛表示，黃牛通常有個群組，成員都是白牌車或自租的車子，航廈內有二、三個人專門攬客，攬到客人就在群組通知司機開車過來接客。黃牛會依本國或外國旅客開價，了解行情的旅客會以市價七折攬客，外國旅客常被狠削一筆。曾有旅客從桃機到桃園高鐵站被黃牛收一千元，也有三輛車開到桃園市區被收五千六百元，劣跡不勝枚舉。

資深警員表示，若依公路法想開罰黃牛，必須同時抓到乘客、司機及攬客的黃牛，要舉證有收費行為，也要乘客願意作證才能成案，但因為多數為外籍旅客不願作證，導致成案不易，盼政府修法才能有效嚇阻黃牛。

桃園機場交通需求大，造成黃牛、白牌車冒險搶客。據指出，多數黃牛都已脫產，被抓也罰不到錢，才有不少屢犯被航警列管的黃牛。

黃牛 計程車 桃園機場

延伸閱讀

中國開賣iPhone 17 京滬凌晨上百人龍 黃牛加價1500搶購

影／桃機白牌車載客拒檢衝撞 航警開8槍逮捕列管黃牛

桃機白牌車拒檢衝突 黃牛司機早列黑名單 曾讓飯店頭痛

嬰兒也被當「人頭」 托育檢定報名遭控淪黃牛市場

相關新聞

桃機白牌車拒檢衝撞 警連開8槍逮人

蔡姓男子昨上午開特斯拉白牌車在桃園機場第一航廈接送區攬客，遭航警攔查時拒檢，入境的香港籍李姓女子剛上車，車門尚未關閉，蔡...

冷眼集／國門都管不好 奢談觀光大國

「國門」桃園機場是國際旅客對台灣的第一印象，但機場白牌車長期違規攬客亂象一再發生，今年六月才傳出白牌車拒檢，導致外籍乘客...

今年員警用槍逾80件 開槍員警多為40歲以下

警政署統計，今年一至八月，全國員警用槍件數共七十六件，其中員警在執行盤查遭遇抵抗或危險而開槍件數有卅九件，其次有廿九件是...

黃牛搶乘客 旅人入境就被攔截

桃機白牌車違規攬客案件層出不窮，桃園機場資深計程車司機表示，常有旅客在入境後就被在大廳打游擊的黃牛攬客「截」走了，價格便...

桃機黃牛拒檢、航警連開8槍 檢轟駕駛「有損國際形象」諭令15萬交保

蔡姓男子今天上午在桃園國際機場接送區違規攬客，遭航警攔查卻拒檢，竟猛踩油門、前後加速倒車衝撞，後座香港籍女客因鷗翼式車門...

「大尾鱸鰻」資深演員陳光前猝逝家中 忠犬守衛不讓人靠近

演出「大尾鱸鰻」、「超級天兵之機車班長」的演員陳光前，昨天上午被發現陳屍台北市萬華區和平西路三段住處，警方鑑識他死亡多時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。