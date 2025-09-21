黃牛搶乘客 旅人入境就被攔截

桃機白牌車違規攬客案件層出不窮，桃園機場資深計程車司機表示，常有旅客在入境後就被在大廳打游擊的黃牛攬客「截」走了，價格便宜是主因，影響排班計程車生意，背後有特殊生態。

交通部表示，目前機場合法載客計程車只有排班車和四家簽約租賃車業者兩種，四家簽約業者以外的租賃車，可憑旅客預約憑證進機場載客，航警會攔查確認是否為預約載客。

合法租賃車駕駛表示，黃牛通常有個群組，成員都是白牌車或自租的車子，航廈內有二、三個人專門攬客，攬到客人就在群組通知司機開車過來接客。黃牛會依本國或外國旅客開價，了解行情的旅客會以市價七折攬客，外國旅客常被狠削一筆。曾有旅客從桃機到桃園高鐵站被黃牛收一千元，也有三輛車開到桃園市區被收五千六百元，劣跡不勝枚舉。

資深警員表示，若依公路法想開罰黃牛，必須同時抓到乘客、司機及攬客的黃牛，要舉證有收費行為，也要乘客願意作證才能成案，但因為多數為外籍旅客不願作證，導致成案不易，盼政府修法才能有效嚇阻黃牛。

桃園機場交通需求大，造成黃牛、白牌車冒險搶客。據指出，多數黃牛都已脫產，被抓也罰不到錢，才有不少屢犯被航警列管的黃牛。