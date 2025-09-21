冷眼集／國門都管不好 奢談觀光大國

桃園機場接送區昨天傳出白牌車違規載客拒檢，蓄意衝撞航警，警方對輪胎及車身連開八槍後，司機遭壓制逮捕。圖為被開槍擊中的特斯拉車頭。記者季相儒／攝影

「國門」桃園機場是國際旅客對台灣的第一印象，但機場白牌車長期違規攬客亂象一再發生，今年六月才傳出白牌車拒檢，導致外籍乘客跳車受傷，才過三個多月，竟變本加厲，國門之地槍聲大作，不僅是治安陰霾，更讓台灣國際形象蒙羞。

台灣觀光推廣在疫情過後已落後鄰國一大截，不僅開放腳步慢、缺乏觀光軟硬體新亮點，兩岸政治因素導致陸客來台受阻，如今又因白牌車違法攬客亂象，造成國際觀光客不信賴台灣旅遊環境安全，怎好意思再自豪「台灣最美麗的風景是人」。

機場是旅客對一個國家最初也最終的印象，國門失序，國家顏面盡失。台灣積極發展觀光，強調友善、安全，但當旅客一下飛機就被違法白牌車拉走，還在槍聲下被拋出車外，國際媒體若大篇幅報導「旅客在台灣機場險遭白牌車害命」，這臉真的丟大了。

當違規成本遠低於違規利潤，當執法單位已無法有效遏止，白牌車司機自然鋌而走險，交通部如果連國門的載客都管不好，如何奢談打造台灣成為觀光大國？