桃機白牌車拒檢衝撞 警連開8槍逮人

桃園機場接送區昨天傳出白牌車違規載客拒檢，蓄意衝撞航警，嫌犯43歲蔡姓男子（左）被警方壓制後帶回。記者季相儒／攝影

蔡姓男子昨上午開特斯拉白牌車在桃園機場第一航廈接送區攬客，遭航警攔查時拒檢，入境的香港籍李姓女子剛上車，車門尚未關閉，蔡見警察攔檢就猛踩油門、前後加速並倒車衝撞，乘客被甩出車外倒地，警方為制止蔡對空鳴槍，並朝車身、輪胎連開八槍，所幸僅李女輕傷，宛如警匪電影現場。

李女腳部受傷，送醫包紮後無大礙，留院半小時後出院，隨即搭中午班機離台。蔡男違法攬客將開罰，桃園市交通局將開罰十萬元，並查扣車牌與蔡男駕照四個月。蔡男拒檢、衝撞等涉公共危險罪，警詢後昨晚移送桃園地檢署複訊。檢方認為蔡男行為有損國際形象，依駕駛動力交通工具妨害公務及過失傷害，命十五萬元交保，並追查背後是否有非法營運集團。

警方表示，四十三歲蔡男是桃園機場列管的黃牛，長期在桃機違規載客，早前駕駛租賃車違規攬客，去年即被開罰多次。保安大隊員警昨上午九時十分，發現蔡男駕駛租賃車牌的特斯拉Model X，在一航廈入境車道違規載客，上前盤查時，蔡拒檢加速逃逸。

當時李姓乘客剛上車，蔡猛踩油門，車輛在狹窄的道路不斷前後倒車、衝撞，輪胎摩擦聲和警笛聲交織，航廈外有民眾目擊，員警大聲喝斥「停車」；該車輛的鷗翼式後門未完全關閉，乘客猛然被甩出車外，重摔柏油路上，腳部離右前輪只差一步，李女蜷曲身體躲過一劫，由民眾拖離現場脫險。

支援警力到場後拔槍先對空鳴槍，蔡男仍不理會，試圖衝撞警車及員警，警方朝輪胎、車身連開八槍，該車受迫停下，警方逮捕蔡男。

航警局表示，本案依公共危險罪現行犯送辦。交通部則要求桃機公司加強管理，避免類似情況再發生。

桃機白牌車違規猖獗，去年三月也有遭吊銷駕照的五十三歲李姓男子在桃機攬客，航警取締時，李在接送區高速逆向行駛、蛇行，警方逮人後送辦，被判四月徒刑，得易科罰金十二萬元。

桃機公司表示，已偕同航警局導入科技執法揪違法攬客的白牌車，預計十二月實施，另請保全、排班計程車義工隊不定時巡邏檢舉。