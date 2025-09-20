桃機黃牛拒檢、航警連開8槍 檢轟駕駛「有損國際形象」諭令15萬交保

桃園機場今天爆發白牌車拒檢衝突，蔡姓駕駛（左）被逮捕。記者季相儒／攝影

蔡姓男子今天上午在桃園國際機場接送區違規攬客，遭航警攔查卻拒檢，竟猛踩油門、前後加速倒車衝撞，後座香港籍女客因鷗翼式車門未關緊慘被甩出車外，航警見狀連開8槍才制止蔡，檢方複訊後，依駕駛動力交通工具妨害公務及過失傷害等罪嫌，諭令15萬元交保。

桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德晚間表示，桃園國際機場為我國國門，蔡男無職業駕照卻在航站入境會面點及小客車接機乘車點違法攬客，遇航警攔查拒絕停車受檢，反駕車來回倒車衝撞，鬧上各大社群媒體大放送，實在有損國際形象，檢察官因此諭知以高額保釋金讓他獲釋。

據悉，43歲蔡男由於長期在機場違規攬客，早已遭航警局納入黃牛車列管名單，保安大隊員警今天上午9時10分在第一航廈航西路執行掃蕩勤務，發現蔡男駕駛租賃車牌的特斯拉Model X在一航入境車道19號會面點違規搭載1名女旅客，立刻上前盤查。

蔡男見警心虛拒檢，立刻加速猛踩油門，車輛在狹窄航廈道路間不斷前後倒車、衝撞，輪胎摩擦聲和警笛聲交織，員警不斷大聲喝斥「停車！」，現場一片混亂；由於特斯拉鷗翼式後門未完全關閉，後座女乘客尚未坐穩，整個人猛然被甩出車外，重摔柏油路上並躺在右前輪旁，小腿僅有些微之差恐遭輾過，一旁目擊旅客驚聲尖叫，場面怵目驚心，所幸李女全身蜷起滾離車旁，有好心民眾上前將她拖離道路。

現場情況急迫，支援警力到場，航警立刻拔槍先對空鳴槍，蔡男仍不理會，甚至試圖衝撞警車及員警，為防止乘客及周遭旅客受害，警方果斷朝車輛輪胎及車身連開8槍，槍聲在航廈外連續響起，最終迫使車輛停下，當場將蔡男壓制逮捕。

遭甩出車外的女子今天清晨搭機由香港來台，原計劃上午參觀展覽後，隨後搭乘中午班機返港再轉機前往巴黎，詎料，因為搭上違法攬客白牌車，不但被甩出車外，重跌後頭部險些遭輾、腳部挫傷被送往桃園敏盛醫院包紮治療，歷經九死一生根本無心看展，完成警詢筆錄後，隨即搭機返港，行程全盤打亂，驚魂未定。