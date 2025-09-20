快訊

英特爾「該下市了」！前董事提三大具體步驟 燒3兆元追趕台積電

桃機黃牛拒檢、航警連開8槍 檢轟駕駛「有損國際形象」諭令15萬交保

觀光勝地小琉球外海出現「巨大水龍捲」 民眾驚呼搶拍

聽新聞
0:00 / 0:00

桃機黃牛拒檢、航警連開8槍 檢轟駕駛「有損國際形象」諭令15萬交保

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園機場今天爆發白牌車拒檢衝突，蔡姓駕駛（左）被逮捕。記者季相儒／攝影
桃園機場今天爆發白牌車拒檢衝突，蔡姓駕駛（左）被逮捕。記者季相儒／攝影

蔡姓男子今天上午在桃園國際機場接送區違規攬客，遭航警攔查卻拒檢，竟猛踩油門、前後加速倒車衝撞，後座香港籍女客因鷗翼式車門未關緊慘被甩出車外，航警見狀連開8槍才制止蔡，檢方複訊後，依駕駛動力交通工具妨害公務及過失傷害等罪嫌，諭令15萬元交保。

桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德晚間表示，桃園國際機場為我國國門，蔡男無職業駕照卻在航站入境會面點及小客車接機乘車點違法攬客，遇航警攔查拒絕停車受檢，反駕車來回倒車衝撞，鬧上各大社群媒體大放送，實在有損國際形象，檢察官因此諭知以高額保釋金讓他獲釋。

據悉，43歲蔡男由於長期在機場違規攬客，早已遭航警局納入黃牛車列管名單，保安大隊員警今天上午9時10分在第一航廈航西路執行掃蕩勤務，發現蔡男駕駛租賃車牌的特斯拉Model X在一航入境車道19號會面點違規搭載1名女旅客，立刻上前盤查。

蔡男見警心虛拒檢，立刻加速猛踩油門，車輛在狹窄航廈道路間不斷前後倒車、衝撞，輪胎摩擦聲和警笛聲交織，員警不斷大聲喝斥「停車！」，現場一片混亂；由於特斯拉鷗翼式後門未完全關閉，後座女乘客尚未坐穩，整個人猛然被甩出車外，重摔柏油路上並躺在右前輪旁，小腿僅有些微之差恐遭輾過，一旁目擊旅客驚聲尖叫，場面怵目驚心，所幸李女全身蜷起滾離車旁，有好心民眾上前將她拖離道路。

現場情況急迫，支援警力到場，航警立刻拔槍先對空鳴槍，蔡男仍不理會，甚至試圖衝撞警車及員警，為防止乘客及周遭旅客受害，警方果斷朝車輛輪胎及車身連開8槍，槍聲在航廈外連續響起，最終迫使車輛停下，當場將蔡男壓制逮捕。

遭甩出車外的女子今天清晨搭機由香港來台，原計劃上午參觀展覽後，隨後搭乘中午班機返港再轉機前往巴黎，詎料，因為搭上違法攬客白牌車，不但被甩出車外，重跌後頭部險些遭輾、腳部挫傷被送往桃園敏盛醫院包紮治療，歷經九死一生根本無心看展，完成警詢筆錄後，隨即搭機返港，行程全盤打亂，驚魂未定。

43歲蔡姓男子今早涉嫌在桃機一航廈違法攬客，遇航警攔查又拒檢，歐翼式後車門未關閉釀港籍女旅客摔出車外險遭輾，依駕駛動力交通工具妨害公務及過失傷害等罪嫌移送檢方複訊後，檢察官認為有損國際形象，諭令以15萬元交保。記者陳恩惠／翻攝
43歲蔡姓男子今早涉嫌在桃機一航廈違法攬客，遇航警攔查又拒檢，歐翼式後車門未關閉釀港籍女旅客摔出車外險遭輾，依駕駛動力交通工具妨害公務及過失傷害等罪嫌移送檢方複訊後，檢察官認為有損國際形象，諭令以15萬元交保。記者陳恩惠／翻攝
43歲蔡姓男子今早涉嫌在桃機一航廈違法攬客，遇航警攔查又拒檢，歐翼式後車門未關閉釀港籍女旅客摔出車外險遭輾，依駕駛動力交通工具妨害公務及過失傷害等罪嫌移送檢方複訊後，檢察官認為有損國際形象，諭令以15萬元交保。記者陳恩惠／翻攝
43歲蔡姓男子今早涉嫌在桃機一航廈違法攬客，遇航警攔查又拒檢，歐翼式後車門未關閉釀港籍女旅客摔出車外險遭輾，依駕駛動力交通工具妨害公務及過失傷害等罪嫌移送檢方複訊後，檢察官認為有損國際形象，諭令以15萬元交保。記者陳恩惠／翻攝

機場 特斯拉 桃園地檢署

延伸閱讀

影／桃機白牌車載客拒檢衝撞 航警開8槍逮捕列管黃牛

桃機白牌車拒檢衝突 黃牛司機早列黑名單 曾讓飯店頭痛

桃機白牌車衝撞航警開8槍 傳司機與乘客均受傷

世界第一人！馬斯克淨資產據報突破15兆大關

相關新聞

桃機黃牛拒檢、航警連開8槍 檢轟駕駛「有損國際形象」諭令15萬交保

蔡姓男子今天上午在桃園國際機場接送區違規攬客，遭航警攔查卻拒檢，竟猛踩油門、前後加速倒車衝撞，後座香港籍女客因鷗翼式車門...

「大尾鱸鰻」資深演員陳光前猝逝家中 忠犬守衛不讓人靠近

演出「大尾鱸鰻」、「超級天兵之機車班長」的演員陳光前，昨天上午被發現陳屍台北市萬華區和平西路三段住處，警方鑑識他死亡多時...

高雄豪宅傳流血衝突「保全持剪刀猛刺」 1男1女濺血送醫急救

高雄市鼓山區凹子底一處豪宅社區大樓，今天下午傳有保全持利刃直接在豪宅大廳行凶，造成1男1女分別遭刺傷腹部、手部，受傷倒地...

影／桃機白牌車載客拒檢衝撞 航警開8槍逮捕列管黃牛

桃園機場今晨發生驚險事件，航警局保安大隊於第一航廈入境大廳旁車道進行白牌車取締時，發現一輛白色特斯拉車拒絕接受檢查並企圖...

桃機白牌車拒檢衝突 黃牛司機早列黑名單 曾讓飯店頭痛

桃園機場今天爆發白牌車拒檢衝突，警方對空鳴槍和對車輪胎共開8槍，過程中1名香港籍女旅客遭甩出車外受傷。該起事件也在各社群...

桃園機場槍聲敲警鐘 高雄機場同存多元計程車載客爭議

桃園國際機場發生白牌計程車疑違規載客，遇航警取締要逃，遭員警開槍制止，令非排班計程車不得進入航站載客問題，再度搬上檯面。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。