「大尾鱸鰻」資深演員陳光前猝逝家中 忠犬守衛不讓人靠近

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

演出「大尾鱸鰻」、「超級天兵之機車班長」的演員陳光前，昨天上午被發現陳屍台北市萬華區和平西路三段住處，警方鑑識他死亡多時，已有臭味，沒有外力介入或外傷痕跡，家屬表示他有宿疾，對死因沒有意見。

據了解，陳光前獨居萬華區住處，友人多日聯繫不到他，擔心有狀況發生報案求助；消防人員到場後，屋內無人回應，破門進入後，發現陳光前倒臥客廳，已明顯死亡，陳光前飼養的米克斯犬守在一旁，不讓任何人靠近，救護人員最後只好通知動保處人員協助，才順利處理後續事宜。

50餘歲的陳光前淡出營幕後，透過臉書經營佛牌事業，平時以直播與網友互動，他猝逝消息傳出後，演藝圈人員震驚，由於家屬對死因未有意見，遺體交由家屬處理。

本土劇資深演員陳光前。圖／翻攝自當事人臉書
本土劇資深演員陳光前。圖／翻攝自當事人臉書

死亡 獨居 遺體 救護人員 消防人員

「大尾鱸鰻」資深演員陳光前猝逝家中 忠犬守衛不讓人靠近

演出「大尾鱸鰻」、「超級天兵之機車班長」的演員陳光前，昨天上午被發現陳屍台北市萬華區和平西路三段住處，警方鑑識他死亡多時...

