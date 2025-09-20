高雄豪宅傳流血衝突「保全持剪刀猛刺」 1男1女濺血送醫急救

快訊

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市鼓山區凹子底一處豪宅社區大樓，今天下午傳有保全持利刃直接在豪宅大廳行凶，造成1男1女分別遭刺傷腹部、手部，受傷倒地後被緊急送醫急救，而行凶的保全在事發後騎機車逃逸，逃到同盟二路與中華一路口遭警方壓制逮捕，全案朝殺人未遂偵辦。

據了解，這名行凶的保全是36歲的陳姓男子，今天下午2時許在他工作的大順一路豪宅，與同事梁姓保全（60歲）及陳姓物業秘書（21歲）發生糾紛，3人在豪宅大樓保全室中發生衝突，過程中陳男抓起剪刀，朝著陳女的腹部刺了下去，隨後梁男也遭砍傷，2人都受傷倒地。

救護人員獲報到場時發現，陳女左腹、右手臂遭到刺穿，梁男左肩、右手指也有穿刺傷，不過2人意識清楚，被緊急送往醫院救治，暫無生命危險。

陳男行凶後騎車逃逸，鼓山警方在1個多小時後在中華一路與同盟路口的一處加油站將他逮捕，全案將朝依殺人未遂罪嫌移請高雄地檢署偵辦。

高雄鼓山區一處大樓社區保全持利刃刺傷物業同事，行凶後騎車逃逸1個多小時被逮。記者巫鴻瑋／翻攝
高雄鼓山區一處大樓社區保全持利刃刺傷物業同事，行凶後騎車逃逸1個多小時被逮。記者巫鴻瑋／翻攝

