快訊

影／桃機白牌車載客拒檢衝撞 航警開8槍逮捕列管黃牛

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導

桃園機場今晨發生驚險事件，航警局保安大隊於第一航廈入境大廳旁車道進行白牌車取締時，發現一輛白色特斯拉車拒絕接受檢查並企圖倒車衝撞，導致一名乘客不慎摔落車外受傷。警方在危急情況下，為制止肇事者，對車輛連開8槍，場面一度十分緊張，乘客經救護車送往桃園敏盛醫院治療，員警及駕駛未受傷。

今天上午9時10分左右警方在桃園機場第一航廈入境車道，發現有列管黃牛駕駛白色特斯拉載客，航警上前攔查時，駕駛意圖衝撞員警，香港籍女性旅客疑似未坐好就被摔出，幸好旅客被拉到安全處避免遭到碾壓，員警拔槍向輪胎開8槍威嚇並命令駕駛下車，經過一番僵持後，駕駛仍不配合，最終在警方壓制下下車。

被推倒女乘客為香港籍旅客，她於事件發生時被熱心民眾拖到航廈走廊，面露驚恐，滿臉驚恐地坐在地上，後來被送往桃園敏盛醫院治療，所幸只受到腿部擦挫傷，隨後出院搭飛機回香港。

警方將嫌犯43歲蔡姓男子帶走，並封存車輛，協助拖吊恢復通行。警方表示該男子為桃園機場列管的黃牛，早前駕駛租賃車違規招攬搭客，嫌犯在114年被函送公路法2件開罰一般交通違規違規3件。警方盤查時，蔡嫌心虛拒檢並企圖衝撞警方與車輛。為避免危及他人安全，警方在緊急狀況下對空鳴槍並向輪胎開槍，共射擊8槍，成功控制局勢並逮捕嫌疑人，全案依公共危險現行犯移送偵辦。

事件目前仍在調查中，警方會持續追蹤相關案情，保障機場及旅客安全。

被開槍擊中的特斯拉車頭。記者季相儒／攝影
被開槍擊中的特斯拉車頭。記者季相儒／攝影
警方在緊急狀況下對空鳴槍並向輪胎開槍，共射擊8槍，成功控制局勢並逮捕嫌疑人，全案依公共危險現行犯移送偵辦。記者季相儒／攝影
警方在緊急狀況下對空鳴槍並向輪胎開槍，共射擊8槍，成功控制局勢並逮捕嫌疑人，全案依公共危險現行犯移送偵辦。記者季相儒／攝影
嫌犯43歲蔡姓男子返回現場取財物並封存車輛。記者季相儒／攝影
嫌犯43歲蔡姓男子返回現場取財物並封存車輛。記者季相儒／攝影
警方將嫌犯43歲蔡姓男子（中）帶走，並封存車輛。記者季相儒／攝影
警方將嫌犯43歲蔡姓男子（中）帶走，並封存車輛。記者季相儒／攝影
嫌犯43歲蔡姓男子（前）返回現場取財物。記者季相儒／攝影
嫌犯43歲蔡姓男子（前）返回現場取財物。記者季相儒／攝影
被開槍擊中的輪胎。記者季相儒／攝影
被開槍擊中的輪胎。記者季相儒／攝影

香港 桃園機場

