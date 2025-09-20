桃機白牌車拒檢衝突 黃牛司機早列黑名單 曾讓飯店頭痛

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

桃園機場今天爆發白牌車拒檢衝突，警方對空鳴槍和對車輪胎共開8槍，過程中1名香港籍女旅客遭甩出車外受傷。該起事件也在各社群平台引起熱議。網友透露，白牌車蔡姓駕駛不只是桃機有名的黃牛司機，也讓台北某知名飯店相當頭痛。

Threads流傳1張Line群組對話截圖，公布蔡姓男子情侶檔的長相、名字，以及在台北市某高級飯店攬客的多張照片。內容指稱，該飯店請託幫忙錄影拍照舉證違規攬客的白色特斯拉，「一旦看到直接拍照錄影舉證，不用客氣，我們再看看能不能投訴相關單位，把這個流氓趕走」、「 有經過有看到請儘量錄影拍照，反正這一對情侶檔臉皮厚得要命，趕也趕不走，我們必須集合公司以及有關單位的力量，蒐集違規事證，才能一舉把他趕走」。

有知情的網友表示，蔡姓男子原本在某飯店拉客，「後來一直違規被開單或是稽查，他才轉來機場」。早在9月6日他送客去機場時，就看到蔡姓男子被3輛警車圍住。另名網友說，蔡姓男子早就被列入重點名單，才會被列為重點盤查。

桃園機場今天爆發白牌車拒檢衝突，蔡姓駕駛（左）被逮捕。記者季相儒／攝影
桃園機場今天爆發白牌車拒檢衝突，蔡姓駕駛（左）被逮捕。記者季相儒／攝影
白牌車蔡姓駕駛不只是桃機有名的黃牛司機，也讓台北某知名飯店相當頭痛。圖／取自Threads
白牌車蔡姓駕駛不只是桃機有名的黃牛司機，也讓台北某知名飯店相當頭痛。圖／取自Threads

