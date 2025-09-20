聽新聞
桃園機場槍聲敲警鐘 高雄機場同存多元計程車載客爭議
桃園國際機場發生白牌計程車疑違規載客，遇航警取締要逃，遭員警開槍制止，令非排班計程車不得進入航站載客問題，再度搬上檯面。航警高雄分局表示，仍勸阻白牌或多元計程車不可進航站範圍載客。
利用網路叫計程車的方式，逐漸被一般民眾接受，過去搭機入境高雄機場的旅客，透過相關APP叫車漸多，機場排班計程車司機，也曾多次向高雄航站獲航警陳情，抱怨多元或白牌計程車「搶飯碗」。
航警高雄分局表示，高雄機場出現的問題，大多是多元計程車應旅客叫車進入載客，白牌計程車的載客問題不多，依民用航空機場客運汽車管理辦法等規定，非排班計程車不得進入機場攬客，否則最高可罰3000元，如果非排班計程車進機場接親友，須附相關證明，且限五親等以內，至今仍持續勸導多元計程車可在機場外圍載客，不能進機航站範圍載客。
高雄機場曾發生過多元計程車司機因進入航站範圍載客，遭到員警勸離，發生爭執，讓一旁叫車旅客傻眼。航站甚至在機場路口，設置「空計程車禁止進入」標誌，直到今年5月，航站決議拆除標誌牌，計程車空車可通過航站，但仍不准載客，因此，入境旅客叫多元計程車，仍須提行李到機場範圍外才能搭車。
