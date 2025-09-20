快訊

未獲邀媒體藍黨魁選舉辯論！卓伯源「踢館」痛批：可以這樣搞嗎？

YouTuber東眼山錄美景…遇「Gopro裸男討合照」 山友罵：雙北桃園橫行

超天使浪橘被送進收容所 狂蹭志工不想被關籠「請別離開我好嗎」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／仇日韓國醉漢不滿台男T恤圖案 出手打巴掌酒醒後全忘記了

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

一名韓國籍柳姓男子前天晚間6時許在台北市國立師範大學公車站，見劉姓男子的衣服背後圖案類似日本旭日旗，疑似酒醉後不滿，突然就拉住對方衣領，當場打了劉男兩巴掌。柳男還詢問劉男國籍，劉男冷靜回答是台灣人，柳男質問劉是否知道衣服背後圖案是什麼？劉回答不知道後又被打了一巴掌，劉跑到師大駐衛警室保護自己，並報警處理。警方到場後，將柳男帶回派出所依法究辦。

由於日前才有台灣女子在韓國遭韓男搭訕不成被打，劉姓男子在台北又無辜遭韓男打巴掌，於是在自己的社群帳號貼文。網友除稱讚劉男過程冷靜應對外，也認為柳姓男子行徑太過誇張，在台灣還動手打人。

據了解，37歲韓國籍柳姓男子是台灣女婿，目前住在台灣，他被帶到派出所先被保護管束，數小時後才清醒；他醒來後對打巴掌一事已經失憶，完全不記得質問及毆打劉男一事，他聲稱當天事發前喝了三瓶燒酒因此酒醉，目前劉男已經對柳男提告傷害。

22歲劉姓男子的T恤背後圖案，有著BEATBOX字樣，當中有個狀似坐著拿著麥克風的人物背景畫著橘色光芒放射線條，乍看像是日本旭日旗的放射光芒。他在自己的社群網站貼文表示，前晚在公車站等公車，一名韓國男看到他衣服圖案後，就拉住劉的衣領，直接打了兩巴掌。

對方動手後質問他的國籍，他冷靜回答是台灣人，對方再問知道衣服圖案是什麼嗎？他說不知道，又被韓國男抓住衣領再打一巴掌，質問他知不知道衣服圖案是日本的納粹符號。他回說不知道後，對方邊罵髒話邊要查資料給他看。劉男後來跑到駐警室保護自己，並報警處理。

轄區警方到場後，發現柳男仍高度酒醉且行為失控，過程以韓語大聲吼叫，不斷喊著「我要回家」，拒絕配合員警詢問，警方依法對他實施保護管束。

劉男驗傷後對柳男提告，警方依法受理傷害罪嫌，因柳男泥醉無法製作筆錄，警方通知家屬到場後解除管束，警方將詢後依涉傷害罪嫌移送台北地檢署偵辦。

韓國籍柳姓男子因酒醉，疑似不滿劉姓男子衣服圖案出手打對方巴掌。記者廖炳棋／翻攝
韓國籍柳姓男子因酒醉，疑似不滿劉姓男子衣服圖案出手打對方巴掌。記者廖炳棋／翻攝

巴掌

延伸閱讀

韓國網賽／詹皓晴攜手丹麥新星陶森 闖女雙4強

連晨翔邀挑戰韓國活章魚　章廣晨秒龜縮

劉力穎拒韓男搭訕遭痛毆　瑤瑤自曝韓國夜店遭陌生男襲胸

韓國網賽／詹皓晴攜丹麥搭檔陶森 晉級女雙8強

相關新聞

桃機白牌車拒檢衝突 黃牛司機早列黑名單 曾讓飯店頭痛

桃園機場今天爆發白牌車拒檢衝突，警方對空鳴槍和對車輪胎共開8槍，過程中1名香港籍女旅客遭甩出車外受傷。該起事件也在各社群...

桃園機場槍聲敲警鐘 高雄機場同存多元計程車載客爭議

桃園國際機場發生白牌計程車疑違規載客，遇航警取締要逃，遭員警開槍制止，令非排班計程車不得進入航站載客問題，再度搬上檯面。...

影／仇日韓國醉漢不滿台男T恤圖案 出手打巴掌酒醒後全忘記了

一名韓國籍柳姓男子前天晚間6時許在台北市國立師範大學公車站，見劉姓男子的衣服背後圖案類似日本旭日旗，疑似酒醉後不滿，突然...

影／北市松山區民宅聚賭警翻牆衝入畫面曝 89歲婦笑：不是第一次被抓

張姓男子在台北市松山區承租民宅，卻暗中經營「士九象棋賭場」，鄰居認定出入複雜檢舉，警方日前持搜索票破門入屋，驚見屋內都是...

桃機白牌車拒檢又一樁 這名司機下場曝光

桃園國際機場白牌車違規攬客亂象頻傳，因故遭吊銷駕照的李姓男子去年3月某日凌晨，又在桃機第一航廈外違規招攬乘客，遭航警查緝...

影／桃機白牌車載客拒檢衝撞 航警開8槍逮捕列管黃牛

桃園機場今晨發生驚險事件，航警局保安大隊於第一航廈入境大廳旁車道進行白牌車取締時，發現一輛白色特斯拉車拒絕接受檢查並企圖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。