影／仇日韓國醉漢不滿台男T恤圖案 出手打巴掌酒醒後全忘記了

一名韓國籍柳姓男子前天晚間6時許在台北市國立師範大學公車站，見劉姓男子的衣服背後圖案類似日本旭日旗，疑似酒醉後不滿，突然就拉住對方衣領，當場打了劉男兩巴掌。柳男還詢問劉男國籍，劉男冷靜回答是台灣人，柳男質問劉是否知道衣服背後圖案是什麼？劉回答不知道後又被打了一巴掌，劉跑到師大駐衛警室保護自己，並報警處理。警方到場後，將柳男帶回派出所依法究辦。

由於日前才有台灣女子在韓國遭韓男搭訕不成被打，劉姓男子在台北又無辜遭韓男打巴掌，於是在自己的社群帳號貼文。網友除稱讚劉男過程冷靜應對外，也認為柳姓男子行徑太過誇張，在台灣還動手打人。

據了解，37歲韓國籍柳姓男子是台灣女婿，目前住在台灣，他被帶到派出所先被保護管束，數小時後才清醒；他醒來後對打巴掌一事已經失憶，完全不記得質問及毆打劉男一事，他聲稱當天事發前喝了三瓶燒酒因此酒醉，目前劉男已經對柳男提告傷害。

22歲劉姓男子的T恤背後圖案，有著BEATBOX字樣，當中有個狀似坐著拿著麥克風的人物背景畫著橘色光芒放射線條，乍看像是日本旭日旗的放射光芒。他在自己的社群網站貼文表示，前晚在公車站等公車，一名韓國男看到他衣服圖案後，就拉住劉的衣領，直接打了兩巴掌。

對方動手後質問他的國籍，他冷靜回答是台灣人，對方再問知道衣服圖案是什麼嗎？他說不知道，又被韓國男抓住衣領再打一巴掌，質問他知不知道衣服圖案是日本的納粹符號。他回說不知道後，對方邊罵髒話邊要查資料給他看。劉男後來跑到駐警室保護自己，並報警處理。

轄區警方到場後，發現柳男仍高度酒醉且行為失控，過程以韓語大聲吼叫，不斷喊著「我要回家」，拒絕配合員警詢問，警方依法對他實施保護管束。