影／北市松山區民宅聚賭警翻牆衝入畫面曝 89歲婦笑：不是第一次被抓

張姓男子在台北市松山區承租民宅，卻暗中經營「士九象棋賭場」，鄰居認定出入複雜檢舉，警方日前持搜索票破門入屋，驚見屋內都是高齡長者，其中一名女子甚至已89歲高齡，她坦然笑稱，「不是第一次被抓了」。警方查扣賭具、賭資等物，警詢後將張男和工作人員依賭博罪嫌送辦，14名賭客則依社會秩序維護法裁處。

攻堅過程畫面曝光，只見警方為求蒐證，翻牆進入後迅速兵分二路，一路從大門長驅直入，另一路則封鎖後門，防止人員脫逃。

松山警方表示，先前接獲情資，指轄內某老舊民宅常有銀髮族進出，還不時傳出喊牌聲，懷疑有人開設賭場，遂成立專案小組追查、跟監蒐證，發現該賭場多在平日下午營業，因為賭客多是高齡長者，約在晚上7點前就結束收攤，賭客把「士九象棋」當牌九下注，桌上氣氛熱絡。

警方16日下午持搜索票登門查緝，入屋大驚，現場都是高齡長者，賭客高達14人（9男5女），其中一名女子甚至已89歲，其餘年齡多落在60至70歲。

警方初步了解，賭客都是「老牌友」，因為閒閒無事才聚一起小賭怡情，89歲老婦甚至身心健康，笑笑的向警方稱「哎呀，我不是第一次被抓了」。