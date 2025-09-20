快訊

MLB／克蕭主場引退夜！大谷翔平逆轉轟、道奇晉級季後賽

樺加沙恐成巨無霸颱風！氣象署：「康芮」後首見…狂風暴雨巨浪威脅

柯文哲入監「自診」臀部染HPV！醫：馬桶傳染難證實、須採檢釐清

影／北市松山區民宅聚賭警翻牆衝入畫面曝 89歲婦笑：不是第一次被抓

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

張姓男子在台北市松山區承租民宅，卻暗中經營「士九象棋賭場」，鄰居認定出入複雜檢舉，警方日前持搜索票破門入屋，驚見屋內都是高齡長者，其中一名女子甚至已89歲高齡，她坦然笑稱，「不是第一次被抓了」。警方查扣賭具、賭資等物，警詢後將張男和工作人員依賭博罪嫌送辦，14名賭客則依社會秩序維護法裁處。

攻堅過程畫面曝光，只見警方為求蒐證，翻牆進入後迅速兵分二路，一路從大門長驅直入，另一路則封鎖後門，防止人員脫逃。

松山警方表示，先前接獲情資，指轄內某老舊民宅常有銀髮族進出，還不時傳出喊牌聲，懷疑有人開設賭場，遂成立專案小組追查、跟監蒐證，發現該賭場多在平日下午營業，因為賭客多是高齡長者，約在晚上7點前就結束收攤，賭客把「士九象棋」當牌九下注，桌上氣氛熱絡。

警方16日下午持搜索票登門查緝，入屋大驚，現場都是高齡長者，賭客高達14人（9男5女），其中一名女子甚至已89歲，其餘年齡多落在60至70歲。

警方初步了解，賭客都是「老牌友」，因為閒閒無事才聚一起小賭怡情，89歲老婦甚至身心健康，笑笑的向警方稱「哎呀，我不是第一次被抓了」。

警方除了查獲賭客14人，也一併帶回賭場負責人張男（60歲）、把風工作人員歐姓男子（52歲），現場查扣賭具象棋1副、抽頭金及賭資共10萬多元、監控設備及門禁遙控器等證物，警詢後將張男、歐男依賭博罪嫌移送法辦，賭客14人則依社維法裁罰。

松山警方查獲轄內賭場，現場賭客都是高齡長者，其中一人甚至高達89歲。記者翁至成／翻攝
松山警方查獲轄內賭場，現場賭客都是高齡長者，其中一人甚至高達89歲。記者翁至成／翻攝
松山警方查獲轄內「士九象棋賭場」，查扣賭具象棋1副、抽頭金及賭資共10萬多元、監控設備及門禁遙控器等證物。記者翁至成／翻攝
松山警方查獲轄內「士九象棋賭場」，查扣賭具象棋1副、抽頭金及賭資共10萬多元、監控設備及門禁遙控器等證物。記者翁至成／翻攝
松山警方為了查獲賭場，爬牆破門攻堅。記者翁至成／翻攝
松山警方為了查獲賭場，爬牆破門攻堅。記者翁至成／翻攝

賭場 賭博

延伸閱讀

打地鋪排隊只為瘋搶羽球場熱門時段 北市議員轟：這像智慧城市？

法官核發搜索票未迴避…繼續審理同案 南投地院判決重大瑕疵被撤銷

公館圓環施工 新北：未影響往返北市公車行駛時間

北市衛生局點名 天母這家烏骨雞檢出沙門氏桿菌

相關新聞

桃機白牌車衝突今年第2起 路人搏命護港籍女傷者 網喊：支持警察用槍

桃園機場6月才發生白牌車違規攬客拒檢，導致西班牙籍旅客跳車受傷。今天再度發生白牌車拒檢衝突，蔡姓司機甚至加速欲衝撞警車，...

影／水電工斜槓車手飆逃挨轟22槍 警建請羈押再開45張罰單

警察真的生氣了！新北市三重警分局昨天深夜飛車追逐圍捕詐騙車手，連開22槍才逮到沿途衝撞8輛汽機車的嫌犯，除依公共危險等4...

桃機白牌車衝突 航警局公布開槍原因、依公共危險現行犯送辦

桃園國際機場第一航廈今天上午驚傳疑似白牌車違規載客還蓄意衝撞航警事件，航警連開8槍嚇阻。航警局表示，本案依公共危險現行犯...

桃機白牌車衝撞員警遭開8槍 女乘客受傷輕傷已離院

桃園國際機場第一航廈今天上午驚傳疑似白牌車違規載客還蓄意衝撞航警事件，航警連開8槍嚇阻，據了解，因為員警為對空鳴槍，未有...

桃機白牌車拒檢衝突 友人：他很常去攔客 前陣子才跟警察吵開單

桃園國際機場第一航廈今天上午傳槍響，疑似白牌車違規載客，司機還蓄意衝撞航警，衝突造成1名女乘客遭甩出車外受傷送醫，航警為...

影／北市松山區民宅聚賭警翻牆衝入畫面曝 89歲婦笑：不是第一次被抓

張姓男子在台北市松山區承租民宅，卻暗中經營「士九象棋賭場」，鄰居認定出入複雜檢舉，警方日前持搜索票破門入屋，驚見屋內都是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。