聽新聞
0:00 / 0:00
桃機白牌車拒檢又一樁 這名司機下場曝光
桃園國際機場白牌車違規攬客亂象頻傳，因故遭吊銷駕照的李姓男子去年3月某日凌晨，又在桃機第一航廈外違規招攬乘客，遭航警查緝時竟以逆向行駛、蛇行等危險方式逃逸，桃園地院依妨害公眾往來安全罪將他判處刑4月，得易科罰金12萬元。
起訴指出，53歲李姓男子長年擔任白牌車司機，有多次在桃園國際機場違規攬客紀錄，2024年3月13日凌晨1時51分許，再次於桃園機場第一航廈外招攬乘客，航警上前取締時，為了躲避盤查，沿著航站南路及塔台路等周邊道路，以逆向行駛、蛇行、未禮讓行人、變換車道未打方向燈及高速逆向行駛等多種危險方式駕車，迫使其他車輛閃避，嚴重影響道路交通安全。
檢方偵查發現，李男漠視法紀，駕駛執照已於2014年1月27日被吊銷，還印製名片持續非法載客長達10年，對航警通知到案說明置之不理。儘管李辯稱因經濟壓力需撫養小孩才迫使他逃離，但查證戶政資料顯示，他未婚且無子女，認為他為博取同情而虛構說詞，犯後態度惡劣，具體求刑5個月以上。
法院審理後認為，被告李男明知道自己這種危險駕駛行為會影響道路上人車安全，也會破壞社會秩序，甚至可能讓其他用路人感到害怕，或因此受傷、財物受損，對社會治安造成不小的影響，但他完全不在意。
為逃避警方取締，李男仍以逆向行駛、倒車、蛇行、不打方向燈變換車道、不禮讓行人等方式在路上高速駕駛，這些行為對公共安全造成極大危害，實在不應該。
法院考量，李男坦承犯案有悔意，加上生活背景、年紀、教育程度，以及他自稱有小孩需要扶養等情況，綜合評估判處適當之刑，對於檢方求刑5月以上，法院認為尚嫌過重，未予採納。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言