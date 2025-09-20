桃園機場「白牌車」囂張拒檢衝撞航警 2警壓制過程擦挫傷自行就醫

快訊

聯合報／ 記者唐秀麗／台北即時報導

桃園國際機場第一航廈上午發生疑似白牌車違規載客還蓄意衝撞航警，香港籍李姓女乘客剛上一輛白色特斯拉車，車門還沒關好，被甩出車外，腳部挫傷送醫。兩名航警見狀情況緊急，為制止駕駛逃逸及再發生意外，連開8槍嚇阻，並壓制年約30多歲蔡姓駕駛，由於駕駛不願下車，2員警拉他下車、並用力壓制、上銬時，多處擦挫傷自行就醫。航警局已逮捕他，正調查釐清整起事件中。

根據航廈監視器畫面顯示，第一航廈入境車道16號會面點，上午9時15分，有女乘客於19號會面點上車時，遭航警攔查懷疑白牌車營業，但蔡男不但不停車，仍開車前後衝撞警察，且企圖拒捕加速逃逸，女乘客因見情況緊急就開車門欲下車，車輛急駛遭甩出，跌在車底掙扎爬出，一旁有男女路人趕緊衝前將她拖離白牌車，女乘客腿部受傷送醫。

警方說，初步在蔡男車上未發現毒品等違規物品，為避免造成乘客更嚴重傷害，及保護航廈周遭民眾安全，見情況急迫，隨即對空鳴槍後，朝輪胎射擊，共開8槍，及時遏止危害繼續發生，並兩警將蔡嫌拉下車，大外割壓制在地，當場逮捕，隨後趕到4名支援警力，將他上銬後押上警車。

蔡嫌疑似向出租公司租車變相違規載客，以逃避警方取締，全案依公共危險等罪嫌送移送偵辦。另針對違規營業部分，依違反道路交通管理處罰條例處理。

據了解，依民航局規定，桃園機場不能有白牌車營業，桃園機場白牌車近年來違規案件激增，常與航警玩「躲貓貓」，變相營業行徑囂張，令員警抓不勝抓，十分頭痛。

桃園機場上午傳出疑似白牌車違規載客還蓄意衝撞航警，警方開槍反制。圖／取自Theads
