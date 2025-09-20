聽新聞
桃機白牌車衝突今年第2起 路人搏命護港籍女傷者 網喊：支持警察用槍
桃園機場6月才發生白牌車違規攬客拒檢，導致西班牙籍旅客跳車受傷。今天再度發生白牌車拒檢衝突，蔡姓司機甚至加速欲衝撞警車，警方對空及對車輪胎開8槍制止，該起事件也造成香港籍女旅客輕傷，引起討論。其中一名協助救援的女性在Threads留言表示，自己當下沒想太多，「看到車輪壓在她腳上，只想先救人再說」。據她了解，該名受傷的香港旅客並不認識司機，現場沒人中彈。
今年6月5日深夜，航警在桃園機場第二航廈取締白牌車非法攬客，許姓司機竟在後座車門未關妥情況下加速逃逸，並闖紅燈。車上西班牙籍旅客嚇得跳車，倒地翻滾受傷。警方將許男依公路法，函請桃園市政府交通局裁罰，可處以10萬元以上至2500萬元以下罰鍰，並得吊扣駕照與車輛牌照4月至1年。此外對其拒檢、闖紅燈與未禮讓行人等行為，依道路交通管理處罰條例裁罰9600元。
未料今天再度發生白牌車拒檢衝突，造成香港籍女旅客遭甩出車外，腳部挫傷、動彈不得。現場有1男1女民眾，見狀將她救出，帶至航廈安全處安置。
其他網友表示，「支持警察用槍，從別的行車紀錄看這台車一開始就打算衝撞警察，後來旅客才摔下車逃離」、「機場接送的車好多都開車開很兇，之前還遇過逼車的，結果居然不起訴」、「我支持這次警察的用槍時機和方法，不然那種開法之後不知道會不會逆向或開上人行，尤其機場人那麼多的情況」。
也有網友表示，「桃機只開放排班計程車可以合法載客，其他在入境處載客統統不合法，有些接送車都停在停車場 。聽說航警嚴格取締」、「這司機很囂張欸，完全不配合警察，硬要抵抗會有比較好嗎」、「桃機違法攬客亂象跟第三世界國家一樣，有夠丟臉的」、「開槍剛好，不是輾過女乘客的腳嗎？還倒車想跑，開槍制止合乎規範」。
