聽新聞
0:00 / 0:00
影／水電工斜槓車手飆逃挨轟22槍 警建請羈押再開45張罰單
警察真的生氣了！新北市三重警分局昨天深夜飛車追逐圍捕詐騙車手，連開22槍才逮到沿途衝撞8輛汽機車的嫌犯，除依公共危險等4項罪嫌偵辦、建請羈押，並逐項追究交通違規，共計開了45張罰單，最高可處超過29萬元罰鍰。
員警昨晚10時55分埋伏在三重區正義北路、龍門路口，趁27歲郭姓車手與被害人面交現金時出面攔截，遭拒檢飆車逃逸，展開警匪飛車追逐。郭嫌10分鐘之內在三重區正義北、自強、重陽、溪尾、中正北路之間兜圈子，中途2次被攔截共開22槍射破車輛右前輪。
但他仍硬開竄進重陽路二段34巷，總計逃約5公里，最後失控衝撞路旁停車，被員警拖下車壓制逮捕，車上搜出點鈔機、贓款47萬元。許多巷內居民衝出來圍觀錄影上傳社群平台，網友紛紛留言支持警方硬起來。
郭嫌是詐欺慣犯，本業在高雄當水電工，開自己的車北上兼職當詐騙車手。三重警分局厚德派出所所長廖廷浩表示，郭嫌逃逸過程沿途危險駕車，拒捕衝撞員警及民眾車輛，造成公眾往來通行危險，幸好未造成人員受傷。
警詢後除將依詐欺、公共危險、妨害公務罪嫌及違反洗錢防制法移送新北地檢署、建請羈押，還要逐條、逐項針對交通違規追究到底、絕不輕饒。最後員警針對他連續闖紅燈、轉彎未打方向燈、逆向、無照駕駛、紅燈右轉、危險駕駛、未禮讓行人等行為，逕行舉發45張罰單，最高可處29萬4600元罰鍰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言