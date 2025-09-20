聽新聞
桃機白牌車衝突 航警局公布開槍原因、依公共危險現行犯送辦
桃園國際機場第一航廈今天上午驚傳疑似白牌車違規載客還蓄意衝撞航警事件，航警連開8槍嚇阻。航警局表示，本案依公共危險現行犯移送偵辦。
航警局表示，航警局保安大隊在桃園國際機場第一航廈航西路，攔查列管違規攬客業者蔡嫌駕駛租賃車，遭蔡男拒檢逃逸衝撞，造成車上港籍李姓乘客摔出車外險遭輾壓，並有前後高速衝撞行為，員警為防止危害，開8槍制止，乘客經救護車送往桃園敏盛醫院治療，員警及駕駛未受傷。
航警局表示，蔡姓男子違規招攬1名香港籍旅客，員警見狀要求停車受檢，蔡男心虛拒檢逃逸，造成旅客摔出受傷，並有前後衝撞動作。支援警力隨即抵達，蔡男立即加速欲衝撞警車及員警。
警方說，為避免造成乘客更嚴重傷害，及保護航廈周遭民眾安全，見情況急迫，隨即對空鳴槍後，朝輪胎射擊，共開8槍，及時遏止危害繼續發生，並將蔡嫌當場逮捕，全案依公共危險現行犯移送偵辦。
