快訊

MLB／克蕭主場引退夜！大谷翔平逆轉轟、道奇晉級季後賽

樺加沙恐成巨無霸颱風！氣象署：「康芮」後首見…狂風暴雨巨浪威脅

柯文哲入監「自診」臀部染HPV！醫：馬桶傳染難證實、須採檢釐清

聽新聞
0:00 / 0:00

桃機白牌車衝突 航警局公布開槍原因、依公共危險現行犯送辦

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導

桃園國際機場第一航廈今天上午驚傳疑似白牌車違規載客還蓄意衝撞航警事件，航警連開8槍嚇阻。航警局表示，本案依公共危險現行犯移送偵辦。

航警局表示，航警局保安大隊在桃園國際機場第一航廈航西路，攔查列管違規攬客業者蔡嫌駕駛租賃車，遭蔡男拒檢逃逸衝撞，造成車上港籍李姓乘客摔出車外險遭輾壓，並有前後高速衝撞行為，員警為防止危害，開8槍制止，乘客經救護車送往桃園敏盛醫院治療，員警及駕駛未受傷。

航警局表示，蔡姓男子違規招攬1名香港籍旅客，員警見狀要求停車受檢，蔡男心虛拒檢逃逸，造成旅客摔出受傷，並有前後衝撞動作。支援警力隨即抵達，蔡男立即加速欲衝撞警車及員警。

警方說，為避免造成乘客更嚴重傷害，及保護航廈周遭民眾安全，見情況急迫，隨即對空鳴槍後，朝輪胎射擊，共開8槍，及時遏止危害繼續發生，並將蔡嫌當場逮捕，全案依公共危險現行犯移送偵辦。

桃園機場上午傳出疑似白牌車違規載客還蓄意衝撞航警，警方開槍反制，香港女旅客（中）遭甩出車外受傷，一旁民眾將她帶到航廈安全處安置。圖／取自Threads
桃園機場上午傳出疑似白牌車違規載客還蓄意衝撞航警，警方開槍反制，香港女旅客（中）遭甩出車外受傷，一旁民眾將她帶到航廈安全處安置。圖／取自Threads
桃園機場上午傳出疑似白牌車違規載客還蓄意衝撞航警，警方開槍反制，將人逮捕。圖／取自Threads
桃園機場上午傳出疑似白牌車違規載客還蓄意衝撞航警，警方開槍反制，將人逮捕。圖／取自Threads

桃園 機場

延伸閱讀

桃機白牌車衝撞員警遭開8槍 女乘客受傷輕傷已離院

桃機白牌車拒檢衝突 友人：他很常去攔客 前陣子才跟警察吵開單

桃機白牌車衝撞航警開8槍 傳司機與乘客均受傷

桃機白牌車衝撞員警 航警開八槍 傳司機與乘客均受傷

相關新聞

桃機白牌車衝突今年第2起 路人搏命護港籍女傷者 網喊：支持警察用槍

桃園機場6月才發生白牌車違規攬客拒檢，導致西班牙籍旅客跳車受傷。今天再度發生白牌車拒檢衝突，蔡姓司機甚至加速欲衝撞警車，...

影／水電工斜槓車手飆逃挨轟22槍 警建請羈押再開45張罰單

警察真的生氣了！新北市三重警分局昨天深夜飛車追逐圍捕詐騙車手，連開22槍才逮到沿途衝撞8輛汽機車的嫌犯，除依公共危險等4...

桃機白牌車衝突 航警局公布開槍原因、依公共危險現行犯送辦

桃園國際機場第一航廈今天上午驚傳疑似白牌車違規載客還蓄意衝撞航警事件，航警連開8槍嚇阻。航警局表示，本案依公共危險現行犯...

桃機白牌車衝撞員警遭開8槍 女乘客受傷輕傷已離院

桃園國際機場第一航廈今天上午驚傳疑似白牌車違規載客還蓄意衝撞航警事件，航警連開8槍嚇阻，據了解，因為員警為對空鳴槍，未有...

桃機白牌車拒檢衝突 友人：他很常去攔客 前陣子才跟警察吵開單

桃園國際機場第一航廈今天上午傳槍響，疑似白牌車違規載客，司機還蓄意衝撞航警，衝突造成1名女乘客遭甩出車外受傷送醫，航警為...

影／北市松山區民宅聚賭警翻牆衝入畫面曝 89歲婦笑：不是第一次被抓

張姓男子在台北市松山區承租民宅，卻暗中經營「士九象棋賭場」，鄰居認定出入複雜檢舉，警方日前持搜索票破門入屋，驚見屋內都是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。