聽新聞
0:00 / 0:00
桃機白牌車衝撞員警遭開8槍 女乘客受傷輕傷已離院
桃園國際機場第一航廈今天上午驚傳疑似白牌車違規載客還蓄意衝撞航警事件，航警連開8槍嚇阻，據了解，因為員警為對空鳴槍，未有人員遭受槍傷。但該名白牌車乘客被車輛甩出腿部受傷，被送往桃園經國敏盛醫院救治，該名女乘客輕傷無礙，在醫院急診觀察半小時後已經離院。
據了解，該名黃牛排班計程車在桃機第一航廈違規攬客，遭到航空警察局保安大隊發現盤查，白牌車駕駛見狀逃逸，甚至衝撞警方，員警連忙對空鳴槍8發嚇阻。
由於白牌車駕駛急於逃逸，乘客剛要上車，就被甩出車外，腳部挫傷送往敏盛經國醫院。
院方指出，早上急診只收到一名車禍女患者，由機場消防送到醫院時，腿部已有簡易包紮，該名女患者經檢查後無大礙，留在急診觀察，處理半小時，患者已離院。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言