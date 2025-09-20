桃機白牌車衝撞員警遭開8槍 女乘客受傷輕傷已離院

桃園國際機場第一航廈今天上午驚傳疑似白牌車違規載客還蓄意衝撞航警事件，航警連開8槍嚇阻，據了解，因為員警為對空鳴槍，未有人員遭受槍傷。但該名白牌車乘客被車輛甩出腿部受傷，被送往桃園經國敏盛醫院救治，該名女乘客輕傷無礙，在醫院急診觀察半小時後已經離院。

據了解，該名黃牛排班計程車在桃機第一航廈違規攬客，遭到航空警察局保安大隊發現盤查，白牌車駕駛見狀逃逸，甚至衝撞警方，員警連忙對空鳴槍8發嚇阻。

由於白牌車駕駛急於逃逸，乘客剛要上車，就被甩出車外，腳部挫傷送往敏盛經國醫院。