竹聯仁堂神秘軍師「宋仔」癌逝今移靈北投 告別式日期曝

竹聯幫仁堂神秘軍師、江湖人稱「宋仔」的宋宛龍9月1日因口腔癌病逝，享年54歲，宋宛龍靈堂原設於台北市大安區「安家會館」，但因其生前交遊廣闊，且與人為善，家屬決定今晚移靈北投福美路，該處場地較大，能讓更多親友前往弔唁；宋宛龍訃聞也出爐，告別式訂於10月13日，不過仁堂未設治喪委員，一切低調從簡。

據了解，宋宛龍生前行事低調，特別交代後事一切從簡、不鋪張，「不要造成執法單位困擾」，因此10月13日公祭當天不對外開放，告別式結束後，即發引台北市立火葬場火化。

宋宛龍頭腦靈活，富生意頭腦，他生前對仁堂旗下弘仁會、明仁會、旭仁會、育仁會出錢出力，近年一度在木柵地區拓展文仁會，甚至還遠征台南、嘉義地區，培養出不少新生代後起之秀，是仁堂不可多得的傳奇人物，仁堂元老與幹部、成員都對他相當尊敬。

宋宛龍志存高遠而低調行事，因此相交滿天下，靈堂開放時間為9月21日至10月11日，預估有不少重量級大哥、海外兄弟前往捻香。

宋仔出道時追隨仁堂弘仁會重量級大哥、綽號「楊哥」的楊聖合，楊聖合見他有組織能力，栽培成為軍師級人物，宋仔也在楊聖合領導下學習與成長，進而成為仁堂重要金主。2022年1月8日，楊聖合因肺積水舊疾復發猝逝，家屬也選在北投舉辦告別式。