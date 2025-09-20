竹聯仁堂神秘軍師「宋仔」癌逝今移靈北投 告別式日期曝

快訊

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

竹聯幫仁堂神秘軍師、江湖人稱「宋仔」的宋宛龍9月1日因口腔癌病逝，享年54歲，宋宛龍靈堂原設於台北市大安區「安家會館」，但因其生前交遊廣闊，且與人為善，家屬決定今晚移靈北投福美路，該處場地較大，能讓更多親友前往弔唁；宋宛龍訃聞也出爐，告別式訂於10月13日，不過仁堂未設治喪委員，一切低調從簡。

據了解，宋宛龍生前行事低調，特別交代後事一切從簡、不鋪張，「不要造成執法單位困擾」，因此10月13日公祭當天不對外開放，告別式結束後，即發引台北市立火葬場火化。

宋宛龍頭腦靈活，富生意頭腦，他生前對仁堂旗下弘仁會、明仁會、旭仁會、育仁會出錢出力，近年一度在木柵地區拓展文仁會，甚至還遠征台南、嘉義地區，培養出不少新生代後起之秀，是仁堂不可多得的傳奇人物，仁堂元老與幹部、成員都對他相當尊敬。

宋宛龍志存高遠而低調行事，因此相交滿天下，靈堂開放時間為9月21日至10月11日，預估有不少重量級大哥、海外兄弟前往捻香。

宋仔出道時追隨仁堂弘仁會重量級大哥、綽號「楊哥」的楊聖合，楊聖合見他有組織能力，栽培成為軍師級人物，宋仔也在楊聖合領導下學習與成長，進而成為仁堂重要金主。2022年1月8日，楊聖合因肺積水舊疾復發猝逝，家屬也選在北投舉辦告別式。

2023年，宋宛龍在大直五星萬豪酒店風光嫁女兒，現場席開65桌，包括四海幫、松聯幫、天道盟等重要幫派大老均到場祝賀，這也是宋宛龍首次穿西裝在公開場合亮相。婚禮主桌上有位來賓相當特別，就是台啤前總教練閻家驊，兩人曾一起在萬華職業賭場玩天九牌，被北市警方抓個正著，依社維法罰錢裁處。

竹聯仁堂神秘軍師「宋仔」宋宛龍癌逝，家屬訂10月13日於北投舉行告別式。圖／讀者提供
竹聯仁堂神秘軍師「宋仔」宋宛龍癌逝，家屬訂10月13日於北投舉行告別式。圖／讀者提供

北投 北市 告別式

