快訊

萬人連署國、高中生延後10點上課！作家呼籲加碼做1事 全網點頭

登記參選國民黨主席！6人號次出爐 …「籤王」是他

樺加沙將轉強颱「巔峰姿態侵台」！ 明海陸警齊發…暴風半徑包住南台灣

桃園機場8槍響！警匪片上演 女乘客跌落車底掙扎爬出嚇壞旅客

聯合報／ 記者陳恩惠唐秀麗／桃園即時報導

桃園國際機場第一航廈上午發生疑似白牌車違規載客還蓄意衝撞航警，女乘客剛要上一輛白色特斯拉，車門還沒關好被甩出車外，腳部挫傷送醫，航警為制止駕駛逃逸，對空鳴槍8發嚇阻。

根據航廈監視器畫面顯示，第一航廈入境車道16號會面點，上午9時15分，有女乘客於19號會面點上車時，遭航警攔查；未料該車駕駛疑似企圖拒捕加速逃逸，女乘客因車輛急駛遭甩出，跌在車底掙扎爬出，一旁有男女兩人趕緊衝前將她拖離白牌車，腿部受傷。航警對空鳴槍8發，並伸出甩棍敲擊車窗，要駕駛下車。

據了解，航空警察局保安大隊在一航廈執行掃蕩黃牛排班計程車的時候，發現一位白牌車駕駛違規攬客，要加以盤查，這位駕駛開車要逃逸，甚至衝撞警察拒絕盤檢，警方開了8槍才制止嫌犯，駕駛跟乘客都沒有中彈，女乘客剛要上車門還沒關好被甩出車外，腳部挫傷送醫。

司機及女乘客是否涉及刑案，相關調查由航警處理中。

桃園機場上午傳出疑似白牌車違規載客還蓄意衝撞航警，警方開槍示警。女乘客剛要上車門還沒關好被甩出車外腳部挫傷送醫。圖／取自Threads
桃園機場上午傳出疑似白牌車違規載客還蓄意衝撞航警，警方開槍示警。女乘客剛要上車門還沒關好被甩出車外腳部挫傷送醫。圖／取自Threads
桃園機場上午傳出疑似白牌車違規載客還蓄意衝撞航警，警方開槍示警。圖／取自Threads
桃園機場上午傳出疑似白牌車違規載客還蓄意衝撞航警，警方開槍示警。圖／取自Threads
桃園機場上午傳出疑似白牌車違規載客還蓄意衝撞航警，警方開槍示警。圖／取自Threads
桃園機場上午傳出疑似白牌車違規載客還蓄意衝撞航警，警方開槍示警。圖／取自Threads

警察 計程車 監視器

延伸閱讀

桃機白牌車衝撞員警 航警開八槍 傳司機與乘客均受傷

「桃園好農」首進駐國道服務區與桃機 助攻小農拓展國內外市場

影／EXO伯賢抵台 明後兩天林口體育館開唱

桃園機場與華盛頓機場締結姊妹機場 為台美直航鋪路

相關新聞

桃機白牌車拒檢衝突 友人：他很常去攔客 前陣子才跟警察吵開單

桃園國際機場第一航廈今天上午傳槍響，疑似白牌車違規載客，司機還蓄意衝撞航警，衝突造成1名女乘客遭甩出車外受傷送醫，航警為...

桃園機場8槍響！警匪片上演 女乘客跌落車底掙扎爬出嚇壞旅客

桃園國際機場第一航廈上午發生疑似白牌車違規載客還蓄意衝撞航警，女乘客剛要上一輛白色特斯拉，車門還沒關好被甩出車外，腳部挫...

桃機白牌車衝撞航警開8槍 傳司機與乘客均受傷

桃園機場今早驚傳槍響，上午9時19分於第一航廈入境車道16號會面處，發生疑似白牌車違規攬客拒捕，還壓傷女乘客造成女乘客受...

桃機白牌車衝撞員警 航警開八槍 傳司機與乘客均受傷

桃園國際機場第一航廈上午發生疑似白牌車違規載客還蓄意衝撞航警，航警為制止駕駛逃逸，對空鳴槍8發嚇阻。

桃機白牌車衝撞員警遭開8槍 女乘客受傷輕傷已離院

桃園國際機場第一航廈今天上午驚傳疑似白牌車違規載客還蓄意衝撞航警事件，航警連開8槍嚇阻，據了解，因為員警為對空鳴槍，未有...

竹聯仁堂神秘軍師「宋仔」癌逝今移靈北投 告別式日期曝

竹聯幫仁堂神秘軍師、江湖人稱「宋仔」的宋宛龍9月1日因口腔癌病逝，享年54歲，宋宛龍靈堂原設於台北市大安區「安家會館」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。