桃園機場8槍響！警匪片上演 女乘客跌落車底掙扎爬出嚇壞旅客
桃園國際機場第一航廈上午發生疑似白牌車違規載客還蓄意衝撞航警，女乘客剛要上一輛白色特斯拉，車門還沒關好被甩出車外，腳部挫傷送醫，航警為制止駕駛逃逸，對空鳴槍8發嚇阻。
根據航廈監視器畫面顯示，第一航廈入境車道16號會面點，上午9時15分，有女乘客於19號會面點上車時，遭航警攔查；未料該車駕駛疑似企圖拒捕加速逃逸，女乘客因車輛急駛遭甩出，跌在車底掙扎爬出，一旁有男女兩人趕緊衝前將她拖離白牌車，腿部受傷。航警對空鳴槍8發，並伸出甩棍敲擊車窗，要駕駛下車。
據了解，航空警察局保安大隊在一航廈執行掃蕩黃牛排班計程車的時候，發現一位白牌車駕駛違規攬客，要加以盤查，這位駕駛開車要逃逸，甚至衝撞警察拒絕盤檢，警方開了8槍才制止嫌犯，駕駛跟乘客都沒有中彈，女乘客剛要上車門還沒關好被甩出車外，腳部挫傷送醫。
司機及女乘客是否涉及刑案，相關調查由航警處理中。
