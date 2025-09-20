法官核發搜索票未迴避…繼續審理同案 南投地院判決重大瑕疵被撤銷

快訊

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

南投地方法院一審審理吳姓男子持有27公克海洛因毒品案，受命法官顏紫安曾在吳男偵查中審核准予檢方聲請的搜索票，卻未依法迴避承審吳男案，依毒品罪判他1年2月；案件上訴後，台中高分院二審以法官有預斷之虞卻未迴避難維持公信力，訴訟行為有重大瑕疵，撤銷發回一審，可上訴。

南投地院一審判決指出，吳男2023年12月12月前向身分不詳綽號「阿軟」之人購買第一級毒品海洛因，並非法持有，12日當天在南投住處遭警方搜索，查扣4包海洛因（27.12公克）。

一審審酌，吳有多項毒品前科，仍無視國家禁令，持有的海洛因純度高、數量非微，考量他犯後坦承，在家照顧93歲母親等一切情狀，依持有第一級毒品純質淨重10公克以上罪，判他1年2月；吳男不服上訴。

台中高分院二審發現，審理本案的南投地院一審受命法官顏紫安，曾參與吳男被起訴前、偵查中聲請搜索票審核，並核准搜索票，依法院組織法第14條之1第2項規定，其不得辦理同一案件的審判事務。

二審說，檢方起訴吳男後，並將該搜索票附於卷證內，一審審判時予以也提示，並在判決書中記載「（二）本院搜索票等......」，同樣將該搜索票作為認定吳有罪的證據。

二審認為，一審受命法官在吳男被起訴前就已知悉其案情而有預斷之虞，客觀上足以使一般人懷疑法官已經具有主觀預斷成見，而難以維持公平審判之外觀及裁判公信力，但一審受命法官未依法迴避，參與吳男案件審判，其判決當然違背法令，訴訟行為嚴重違背程序的重大瑕疵。

二審表示，原判決法官未依法迴避，踐行訴訟行為有重大瑕疵，無法因上訴而得以治癒，且不利於吳男，為維護吳男審級利益，撤銷發回南投地院另為適法處理。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中高分院二審發現南投地院一審法官未迴避，判決有重大瑕疵，撤銷發回重審。記者曾健祐／攝影
台中高分院二審發現南投地院一審法官未迴避，判決有重大瑕疵，撤銷發回重審。記者曾健祐／攝影

法官 毒品 南投

