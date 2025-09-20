快訊

影／三重連續22轟槍響！詐騙車手飆逃衝撞8車彈如雨下落網

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市警方昨天深夜在三重查緝詐欺車手遭拒檢逃逸，嫌犯沿途飆車亂竄總計衝撞8輛汽機車，員警追逐過程對空及朝輪胎射擊共開22槍，10分鐘後攔截逮捕27歲郭男，除依公共危險等4項罪嫌送法辦，亦將逐項開罰交通違規。

員警昨晚10時55分在三重區正義北路、龍門路口趁郭姓車手與被害人面交現金時出面攔截，遭拒檢逃逸開始展開警匪追逐。由於嫌犯企圖衝上高速公路，巡邏車橫向擋住三重交流道入口，被嫌犯閃過並衝撞1輛汽車，員警一擁而上對空及朝輪胎射擊16槍，仍被頑強脫逃。

接著追到三和路三段再次嘗試攔停再開6槍，嫌犯加速右轉重陽路繼續逃逸並鑽進34巷內，警車緊跟且試圖超車攔截，後來嫌犯車輛失控衝撞停放路旁3輛汽車、4輛機車停下，立即被員警拖下車壓制逮捕。許多巷內居民衝出來圍觀錄影上傳社群平台。

三重警分局厚德派出所長廖廷浩表示，郭嫌逃逸過程沿途危險駕車，拒捕衝撞員警及民眾車輛，造成公眾往來通行危險，警方動員10人發動攔截圍捕，過程中沒有造成人員受傷，並在嫌犯車上搜出點鈔機、贓款47萬元、金融卡2張、手機2支等證物。

全案除將依詐欺、公共危險、妨害公務罪嫌及違反洗錢防制法移送新北地檢署並建請羈押，沿路飆車交通違規行為將檢視追緝過程密錄器及監視器影像，逐條、逐項舉發追究到底、絕不輕饒。

三重警方昨天深夜攔截圍捕飆車衝撞逃逸詐欺車手，共開22槍壓制逮捕27歲郭姓嫌犯，查扣贓款47萬元等證物。記者林昭彰／翻攝
三重警方昨天深夜攔截圍捕飆車衝撞逃逸詐欺車手，共開22槍壓制逮捕27歲郭姓嫌犯，查扣贓款47萬元等證物。記者林昭彰／翻攝
27歲郭姓詐欺車手昨天深夜在三重區拒檢飆車逃逸，最後竄進巷子，總計衝撞8輛汽機車，員警追逐過程共開22槍攔截逮捕，除依公共危險等4項罪嫌送法辦，亦將逐項開罰交通違規。記者林昭彰／翻攝
27歲郭姓詐欺車手昨天深夜在三重區拒檢飆車逃逸，最後竄進巷子，總計衝撞8輛汽機車，員警追逐過程共開22槍攔截逮捕，除依公共危險等4項罪嫌送法辦，亦將逐項開罰交通違規。記者林昭彰／翻攝
27歲郭姓詐欺車手昨天深夜在三重區拒檢飆車逃逸，最後竄進巷子，總計衝撞8輛汽機車，員警追逐過程共開22槍攔截逮捕，除依公共危險等4項罪嫌送法辦，亦將逐項開罰交通違規。記者林昭彰／翻攝
27歲郭姓詐欺車手昨天深夜在三重區拒檢飆車逃逸，最後竄進巷子，總計衝撞8輛汽機車，員警追逐過程共開22槍攔截逮捕，除依公共危險等4項罪嫌送法辦，亦將逐項開罰交通違規。記者林昭彰／翻攝
三重警方昨天深夜攔截圍捕飆車衝撞逃逸詐欺車手，警匪飛車追逐過程共開22槍，嫌犯車輛右前輪被子彈射破仍頑強逃竄，最後失控衝撞巷內停車被壓制逮捕。記者林昭彰／翻攝
三重警方昨天深夜攔截圍捕飆車衝撞逃逸詐欺車手，警匪飛車追逐過程共開22槍，嫌犯車輛右前輪被子彈射破仍頑強逃竄，最後失控衝撞巷內停車被壓制逮捕。記者林昭彰／翻攝

三重 車手

