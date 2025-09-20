聽新聞
9旬婦猝死 媳婦裝箱棄屍淡水河

聯合報／ 記者林昭彰翁至成／連線報導

新北市淡水區一名九十三歲老婦被家屬報案失蹤，警方調閱監視器，發現老婦遺體被媳婦裝在行李箱拖到淡水河棄屍。記者林昭彰／翻攝
新北市淡水區一名九十三歲老婦被家屬報案失蹤，警方調閱監視器，發現老婦遺體被媳婦裝在行李箱拖到淡水河棄屍。記者林昭彰／翻攝

新北市淡水一名九十三歲王姓老婦在父親節被家屬報案失蹤，單獨與她同住的殷姓媳婦十五天後坦承因怕被責難，乾脆把猝死婆婆遺體裝箱扔進淡水河，棄屍廿天後紅樹林淨灘工人找到一塊骨骸經ＤＮＡ比對證實身分，但沒肉身無從釐清死因。檢方傳喚殷女後認為涉犯遺棄屍體罪，限制出境出海。

王婦身體健康生活可自理，育有二子、五女，各自成家，最小兒子五十四歲，小兒子之前在大陸工作時，與四十歲殷女結婚，後來改到越南工作，今年一月將殷女接回台灣，婆媳兩人同住淡水區自強路公寓互相照應。

王婦女兒上個月六日返家發現母親失蹤，弟媳一問三不知，家屬自行搜尋二天未果，八日當天報案，警方發協尋訊息到各大社群，找了九天也音訊全無。

八月十七日，家屬發現殷女把一只用水洗過的粉色大行李箱，從家裡拿到門外晾乾，覺得可疑通報警方，當天員警將行李箱送到鑑識中心採證，調閱監視器，查出殷女六日中午拖著行李箱，先到捷運淡水站後方河濱公園，在現場徘徊到下午五點多才離開，懷疑涉有重嫌。

警方到河畔搜索無獲，十九日再到婆媳同住的家中鑑識，也沒採到血跡、打鬥、破壞等外力介入事證。廿三日突破殷女心防，她供稱五日下午四點多，發現婆婆不明原因猝死床上，擔心被責怪沒把人顧好，一時不知該如何處置。

殷女坦承伴屍一夜，隔天中午把屍體裝進行李箱，從住家附近關渡站搭乘捷運到淡水站，拖到公園邊將婆婆扔進淡水河，再把行李箱拖回家。

警方掌握棄屍位置再度發動搜索，依然未尋獲，呈現有嫌犯、有供詞卻無屍體的尷尬情況，三天後新北市政府河川高灘處包商，在附近紅樹林沼澤清理漂流垃圾，發現一塊骨骸疑似人類骨盆，但其餘衣物、肉身皆未找到。

骨骸經ＤＮＡ比對確定身分，王婦是被淡水河潮汐水流、帶往上游將近二公里，漂流廿天後才被發現，但只剩一塊骨盆骨，家屬憤而對殷女提告。

