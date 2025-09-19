丁斌煌慘了！陰莖增大術釀死亡意外 北市衛生局強制停業、開罰35萬

外科醫師丁斌煌替簡姓前調查官做陰莖增大術釀死，被檢方依過失致死罪100萬元交保，經兩度降保為20萬元。記者季相儒／攝影

北市安和美醫美診所負責人丁斌煌屢傳醫療事故，前天為簡姓前調查官施作陰莖增大手術釀死亡意外，檢方2次降保為20萬元。衛生局今表示，已強制該診所停止醫療業務；丁交保後不配合主管機關約談等3事項涉違醫療法，將罰35萬元，同時將他送醫懲會審議。

衛生局說，依據行政執行法第36條規定，行政機關為阻止犯罪、危害的發生或避免急迫危險，而有即時處置的必要時，得為即時強制，因此對安和美醫美診所執行停止醫療業務的即時強制。

衛生局表示，9月17日晚間、9月18日上午，以及9月19日上、下午連續3天至安和美醫美診所稽查，初步了解3事項涉違反醫療法，如查證屬實將依法裁罰。

一是「病歷登載不實」，違反醫療法第67條規定，加重處以最高金額5萬元；二為「刊登『以其他不正當方式為宣傳』醫療廣告」，違反醫療法第86條規定，此次屬第3次違規，依同法第103條加重處以最高金額25萬元；三是「該診所負責醫師不配合主管機關約談調查」，違反醫療法第26條規定，加重處以5萬元。

衛生局說，積極配合檢調，丁斌煌9月19日凌晨交保，衛生局主動聯繫丁，約定今日下午2時至衛生局西區稽查股約談，但至下午3時未出席且經多次聯繫均未果，丁斌煌不配合主管機關約談調查，已違反醫療法第26條規定，衛生局加重處5萬元。

醫事管理科長吳岱穎說，衛生局會持續要求丁斌煌到衛生局約談，待丁陳述意見的行政程序完成後，將針對3事項依法開罰該診所。

衛生局表示，另依違反醫師法第25條規定「業務上重大或重複發生過失行為」，衛生局啟動醫師懲戒程序，將該診所負責醫師丁斌煌移送北市醫師懲戒委員會懲處，會儘快召開懲戒委員會審議。

衛生局強調，從重從嚴處理此類案件，也提醒民眾若遇醫療事故，可依醫療事故預防及爭議處理法規定，向衛生局提出調解申請，由專業客觀的第三方意見協助釐清事件爭議點，促成爭議雙方溝通並減少對醫療過程的認知差距，保障自身權益。