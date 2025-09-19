9旬婦遭裝行李箱棄屍淡水河 高大成揭「媳婦1舉動」：與以往箱屍案不同

淡水驚傳箱屍命案，93歲老婦失蹤近月，直到在紅樹林沼澤找到老婦的1塊遺骨，40歲陸配媳婦才承認將遺體扔進淡水河；中山附醫法醫科主任高大成研判，此案與一般箱屍案最大不同是，媳婦沒有連人帶箱丟棄，而是在棄屍後，還將行李箱帶回家，可見媳婦個性相當節儉。

王姓老婦在8月6日失蹤，同住一個屋簷下的殷姓陸配媳婦一問三不知，家屬緊急報案並PO網協尋，後在淡水河紅樹林段發現一塊骨盆骨，警方比對確認是王婦所有，過濾監視器發現殷姓媳婦拖行一只行李箱，短暫出現捷運淡水站後方河畔，殷女才聲稱婆婆猝死，不知如何處理，才將婆婆裝箱棄屍淡水河。

高大成今受訪時表示，從運屍的行李箱採不到老婦血跡與DNA，可以判斷老婦應非外力死亡，且死亡不到2小時就被棄屍，若時間拖久一點，屍體應該會吐一些血跡在行李箱裡。若被塞入行李箱時尚未斷氣，應該會掙扎，就可採到部分DNA。

高大成研判，棄屍過程與以往的「箱屍案」最大不同，一般箱屍命案會連人帶箱丟棄，媳婦卻是打開行李箱把老婦屍首倒出來棄屍，還把一般人作案後會感到害怕不安的行李箱帶回家，而不是丟掉，可見媳婦個性相當節儉，應該不是殺人犯案。

高大成表示，由於目前僅找王婦一截骨盆腔遺骸，難以推斷死因，更無法斷定是否為他殺，但從行李箱內沒有血跡及皮肉等死亡跡證，研判應該死後很早就棄屍，如果晚一點也可能吐血等現象，懷疑可能在死後2小時內就裝箱棄屍。

另外媒體詢問，是否老婦被裝箱時仍未死亡？高大成推測，老婦如果還活著，在路程也全力掙扎會留痕跡，可以在夾鏈處採到DNA，但目前看起來是沒有，可能是自然死亡。