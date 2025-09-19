送安非他命、空彈殼向黃國昌「陳情」槍毒氾濫 男子遭判拘40日

李姓男子持牛皮紙袋至立法院中興大樓交給櫃台，託人轉交給民眾黨立委黃國昌，紙袋內裝空彈殼、白色結晶粉末，警方鑑驗粉末是安非他命，李稱，是要向黃請求政府正視槍、毒氾濫問題，檢方將李依持有二級毒品罪起訴，台北地院審理，判李拘役40日。可上訴。

檢方調查指出，李2024年10月、11月間在桃園市中壢區向毒販購得1包甲基安非他命，淨重是0.3540公克，李將這包安非他命連同空彈殼裝進牛皮紙袋，2024年11月25日拿到立院中興大樓請櫃台人員轉交給黃國昌。

檢警查辦，李供出毒品上游，進而協助警方破獲販毒者，採信李「陳情、檢舉」說，檢察官先將李涉犯恐嚇罪部分處分不起訴，對於李依持有二級毒品罪嫌部分，則向法院聲請簡易判決處刑。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885