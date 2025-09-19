快訊

偷藏6顆肉鬆麵包！陸客籌不出20萬罰金 當場遣返、5年不得入境

整理／確定6人參戰！國民黨主席改選 資格、時程、人選一次看

電價漲了！10月電價平均漲0.71% 四口之家平均每月增70元電費

聽新聞
0:00 / 0:00

行李偷藏6顆肉鬆麵包！陸客稱籌不出20萬罰金 當場遣返、5年不得入境

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門小三通水頭碼頭今日中午上演一場「麵包風波」，一名來自廈門鼓浪嶼的董姓男陸客，行李竟暗藏6顆肉鬆麵包、重達1公斤企圖闖關，結果在X光機下一覽無遺，當場被海關攔下，據悉，董男供稱是母親所購買的，他不知情也無法繳納多達20萬元的罰金，最後遭原船遣返回廈門，5年內不得再入境。

據了解，這名年約60歲的董男是隨母親、弟弟前來金門，準備參加明日董允耀家族洋樓修復落成典禮，卻因母親臨行前跟他們說，「要去買幾個麵包，沿途路上食用」，他也不清楚是購買肉鬆麵包，讓他誤觸禁令，由於肉鬆屬於禁止攜帶的動物性產品，依動物傳染病防治條例最高可開罰20萬元。

知情人士表示，董男第一時間打電話跟文化局求救，文化局雖介入協調，但因證據確鑿加上董男的母親與弟弟態度不佳，甚至喧鬧表示要「現場吃掉」，還疑似與現場防檢人員發生口角爭執，海關依法開單將案子移送給動植物防疫檢疫局高雄分局金門檢疫站，最後被裁罰新台幣20萬元，卻因一時籌不出款項，依法遭原船遣返回廈門，並5年不得再入境。

海關與防檢單位再次提醒，為守護本國農及國人食安，將持續落實邊境查驗措施，自廈門經小三通來金，肉類及其製品、含肉加工食品一律禁止攜帶，呼籲旅客切勿心存僥倖，否則可能付出高額代價，甚至被拒於門外。

金門小三通水頭碼頭海關今日中午查獲1名董姓男陸客攜帶肉鬆麵包企圖闖關，開罰新台幣20萬；董男拒繳罰金被原船遣返回廈門。圖／民眾提供
金門小三通水頭碼頭海關今日中午查獲1名董姓男陸客攜帶肉鬆麵包企圖闖關，開罰新台幣20萬；董男拒繳罰金被原船遣返回廈門。圖／民眾提供
金門小三通水頭碼頭海關今日中午查獲1名董姓男陸客攜帶肉鬆麵包企圖闖關，結果遭開罰新台幣20萬。資料相片、記者蔡家蓁／攝影
金門小三通水頭碼頭海關今日中午查獲1名董姓男陸客攜帶肉鬆麵包企圖闖關，結果遭開罰新台幣20萬。資料相片、記者蔡家蓁／攝影

金門 肉鬆 麵包 母親 小三通

延伸閱讀

中國遊+中國購發威 中免簽入境客前8月達1589萬人次

陸客金門被撞重創昏迷 海基會上午協助送返大陸治療

影／陸客遭撞命危 金門縣府啟動緊急後送助返廈門治療

考察交通船「新台馬輪」 金門副縣長李文良抵南竿

相關新聞

行李偷藏6顆肉鬆麵包！陸客稱籌不出20萬罰金 當場遣返、5年不得入境

金門小三通水頭碼頭今日中午上演一場「麵包風波」，一名來自廈門鼓浪嶼的董姓男陸客，行李竟暗藏6顆肉鬆麵包、重達1公斤企圖闖...

他砸40萬做陰莖增大術 大字型陳屍手術台「下體仍勃起」

50歲簡姓男子前天慕名到台北市中山區安和美醫美診所，花40萬做陰莖增大術，過程中外科醫師丁斌煌疑麻醉不當釀簡男身亡，丁有...

送安非他命、空彈殼向黃國昌「陳情」槍毒氾濫 男子遭判拘40日

李姓男子持牛皮紙袋至立法院中興大樓交給櫃台，託人轉交給民眾黨立委黃國昌，紙袋內裝空彈殼、白色結晶粉末，警方鑑驗粉末是安非...

獨／丁斌煌改名時間軸曝光 曾被控當共諜「女人是我人生最大弱點」

62歲丁斌煌在台北市經營「安和美」醫美診所，17日替50歲簡姓男子施作陰莖增大手術，術後簡男在手術台留診休息時突然死亡。...

陸配把婆婆扔進淡水河漂流20天 破案關鍵僅靠垃圾裡的1塊遺骨

新北市淡水警分局偵辦93歲老婦失蹤案膠著18天，最終查出竟是遭陸配媳婦將遺體扔進淡水河，其中有一個非常關鍵突破因素，就是...

影／陸配把婆婆扔淡水河漂流20天 警求媽祖連擲5聖筊露曙光

新北市淡水警方偵辦93歲王姓老婦失蹤案，會同家屬找了18天沒有結果，案情一度陷入膠著，期間專案小組甚至前往古蹟福佑宮祈求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。