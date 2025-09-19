行李偷藏6顆肉鬆麵包！陸客稱籌不出20萬罰金 當場遣返、5年不得入境

金門小三通水頭碼頭今日中午上演一場「麵包風波」，一名來自廈門鼓浪嶼的董姓男陸客，行李竟暗藏6顆肉鬆麵包、重達1公斤企圖闖關，結果在X光機下一覽無遺，當場被海關攔下，據悉，董男供稱是母親所購買的，他不知情也無法繳納多達20萬元的罰金，最後遭原船遣返回廈門，5年內不得再入境。

據了解，這名年約60歲的董男是隨母親、弟弟前來金門，準備參加明日董允耀家族洋樓修復落成典禮，卻因母親臨行前跟他們說，「要去買幾個麵包，沿途路上食用」，他也不清楚是購買肉鬆麵包，讓他誤觸禁令，由於肉鬆屬於禁止攜帶的動物性產品，依動物傳染病防治條例最高可開罰20萬元。

知情人士表示，董男第一時間打電話跟文化局求救，文化局雖介入協調，但因證據確鑿加上董男的母親與弟弟態度不佳，甚至喧鬧表示要「現場吃掉」，還疑似與現場防檢人員發生口角爭執，海關依法開單將案子移送給動植物防疫檢疫局高雄分局金門檢疫站，最後被裁罰新台幣20萬元，卻因一時籌不出款項，依法遭原船遣返回廈門，並5年不得再入境。

海關與防檢單位再次提醒，為守護本國豬農及國人食安，將持續落實邊境查驗措施，自廈門經小三通來金，肉類及其製品、含肉加工食品一律禁止攜帶，呼籲旅客切勿心存僥倖，否則可能付出高額代價，甚至被拒於門外。