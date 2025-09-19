聽新聞
0:00 / 0:00
行李偷藏6顆肉鬆麵包！陸客稱籌不出20萬罰金 當場遣返、5年不得入境
金門小三通水頭碼頭今日中午上演一場「麵包風波」，一名來自廈門鼓浪嶼的董姓男陸客，行李竟暗藏6顆肉鬆麵包、重達1公斤企圖闖關，結果在X光機下一覽無遺，當場被海關攔下，據悉，董男供稱是母親所購買的，他不知情也無法繳納多達20萬元的罰金，最後遭原船遣返回廈門，5年內不得再入境。
據了解，這名年約60歲的董男是隨母親、弟弟前來金門，準備參加明日董允耀家族洋樓修復落成典禮，卻因母親臨行前跟他們說，「要去買幾個麵包，沿途路上食用」，他也不清楚是購買肉鬆麵包，讓他誤觸禁令，由於肉鬆屬於禁止攜帶的動物性產品，依動物傳染病防治條例最高可開罰20萬元。
知情人士表示，董男第一時間打電話跟文化局求救，文化局雖介入協調，但因證據確鑿加上董男的母親與弟弟態度不佳，甚至喧鬧表示要「現場吃掉」，還疑似與現場防檢人員發生口角爭執，海關依法開單將案子移送給動植物防疫檢疫局高雄分局金門檢疫站，最後被裁罰新台幣20萬元，卻因一時籌不出款項，依法遭原船遣返回廈門，並5年不得再入境。
海關與防檢單位再次提醒，為守護本國豬農及國人食安，將持續落實邊境查驗措施，自廈門經小三通來金，肉類及其製品、含肉加工食品一律禁止攜帶，呼籲旅客切勿心存僥倖，否則可能付出高額代價，甚至被拒於門外。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言