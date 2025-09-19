聽新聞
0:00 / 0:00
他砸40萬做陰莖增大術 大字型陳屍手術台「下體仍勃起」
50歲簡姓男子前天慕名到台北市中山區安和美醫美診所，花40萬做陰莖增大術，過程中外科醫師丁斌煌疑麻醉不當釀簡男身亡，丁有多次醫療疏失和糾紛，檢方認為有疑點，下令以現行犯逮捕，依過失致死罪嫌命100萬元交保，事後經2次降保為20萬，擇日解剖簡男釐清死因。
據了解，診所設備簡陋，手術房宛如倉庫般雜物堆積，死者就原地在無人照護的手術房內「留診」休息後死亡，簡男是「大字型」沒穿衣服陳屍手術台上，由於丁見沒有生命跡象多次急救，簡男的胸腔已經有明顯電擊痕跡，怪異的是，簡男的陰莖當時還是呈現「站立」的勃起狀態。
據悉，人死亡後確實可能會出現勃起狀況，陰莖因血液滯留而呈現勃起或半勃起的狀態，法醫學上稱為「屍體勃起」，但常見在頸部或頭部的劇烈外傷，或是窒息、溺水等缺氧性死亡，有時脊髓損傷、骨盆嚴重外傷也會出現。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言