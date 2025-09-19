他砸40萬做陰莖增大術 大字型陳屍手術台「下體仍勃起」

50歲簡姓男子前天慕名到台北市中山區安和美醫美診所，花40萬做陰莖增大術，過程中外科醫師丁斌煌疑麻醉不當釀簡男身亡，丁有多次醫療疏失和糾紛，檢方認為有疑點，下令以現行犯逮捕，依過失致死罪嫌命100萬元交保，事後經2次降保為20萬，擇日解剖簡男釐清死因。

據了解，診所設備簡陋，手術房宛如倉庫般雜物堆積，死者就原地在無人照護的手術房內「留診」休息後死亡，簡男是「大字型」沒穿衣服陳屍手術台上，由於丁見沒有生命跡象多次急救，簡男的胸腔已經有明顯電擊痕跡，怪異的是，簡男的陰莖當時還是呈現「站立」的勃起狀態。