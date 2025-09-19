獨／不只1次醫死人！丁斌煌曾被控當共諜：女人是我人生最大弱點

快訊

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

62歲丁斌煌在台北市經營「安和美」醫美診所，17日替50歲簡姓男子施作陰莖增大手術，術後簡男在手術台留診休息時突然死亡。台北地檢署調查，懷疑丁男無麻醉醫師資格，卻替簡男全身麻醉釀死，昨天依過失致死罪命100萬交保、限制出境出海；丁男始終拿不出百萬，獲檢方2次降保為20萬才離去。

丁斌煌在「安和美」醫美診所官方網站上強調「院長30年未改名字」，且曾任三總、花蓮慈濟醫院醫師，但丁斌煌根本改名三次，且三總、花蓮慈濟經人資室查詢，根本沒有過「丁」姓主治醫師，駁斥他經歷。

據調查，丁斌煌原名就叫丁斌煌，2011年改名為丁秉煌，2015年再改名為丁立文，2019年改回原名丁斌煌；他執業至今涉及多起醫療糾紛、性騷擾，包括2013年「醫死人」被判刑3月徒刑確定；2015年執行隆乳手術時抽脂時誤穿刺大腸；2022年至2023年替3名女子隆乳都出問題，遭北檢依強制、重傷害罪嫌起訴。

值得注意的是，他在「安和美」網站上自稱畢業於國防醫學院，曾赴大陸習醫，經記者查詢確有此事，丁斌煌年輕時曾在國軍花蓮總醫院台東分院擔任少校醫官，而他1999年被時任立委林瑞圖指控，以軍醫的身分赴對岸被吸收當共諜，雖然丁反駁「我沒有洩漏F16 AB型的機密」，但堅持不肯透露到大陸的目的。

根據當年報導，丁斌煌被指控時表示知道自己錯了，稱到大陸學醫可「師夷之長技以制夷」，希望大家不要把軍人當小偷，也說因為想交女朋友才赴對岸，坦承「女孩子方面是我人生最大的弱點」，但強調絕對未與中共公安人員接觸。

軍醫局花蓮總醫院醫師丁斌煌1999年時上午出面向立委林瑞圖提出說明。圖／聯合報系資料照
丁斌煌在「安和美」醫美診所上強調「30年未改名字」，且曾任三總、花蓮慈濟醫院醫師，但丁斌煌根本改名三次，且三總、花蓮慈濟經人資室查詢，根本沒有過「丁」姓主治醫師。圖／擷取自安和美醫美外科官方網站
外科醫師丁斌煌替簡姓前調查官做陰莖增大術釀死，被檢方依過失致死罪100萬元交保。記者季相儒／攝影
醫師 手術 醫美 共諜

