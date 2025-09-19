快訊

書偉父親過世！相信音樂證實噩耗 Energy今晚演出5缺1

「超人醫師」徐超斌癌逝…化療後仍進診間 曾自嘲「病人照顧病人」

成交量近6千億、台積電殺尾盤爆量跌15元 拖累大盤挫190點收25,578點

陸配把婆婆扔進淡水河漂流20天 破案關鍵僅靠垃圾裡的1塊遺骨

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水警分局偵辦93歲老婦失蹤案膠著18天，最終查出竟是遭陸配媳婦將遺體扔進淡水河，其中有一個非常關鍵突破因素，就是水利局淨灘包商在紅樹林沼澤找到老婦的遺骨，而且只有1塊骨盆骨，並非全屍。

家屬是在8月6日發現王姓老婦失蹤，單獨與她同住一個屋簷下的40歲殷姓陸配媳婦一問三不知。老婦的子女自行搜尋2天未果，父親節當天報案，警方配合家屬包括廣發協尋訊息到各大社群等方式，找了9天還是沒消息。

到了8月17日，家屬發現殷女把1只用水清洗過的粉色大行李箱，從家裡拿到門外晾乾，覺得可疑通報警方，當天員警將行李箱送到新北市警局鑑識中心採證，並擴大調閱監視器，查出殷女6日下午拖著行李箱到捷運淡水站後方河濱公園，懷疑她涉案。

警方動員人力到淡水河畔搜索無獲，19日再到婆媳同住的家裡鑑識，也沒採集到血跡、打鬥、破壞等外力介入跡證。23日突破殷女心防，她供稱5日下午發現婆婆猝死，坦承隔天6日下午用行李箱運到河濱公園將遺體扔進淡水河。

警方掌握棄屍位置，再請消防隊協助搜尋還是沒找到，直到3天後高灘處包商在2公里外紅樹林沼澤清理漂流垃圾發現骨骸，工人因為很有經驗而辨識出疑似人骨，而且只有1塊骨盆骨，其餘衣物、肉身皆未尋獲。

骨骸送鑑識中心於9月4日比對DNA確定身分是王姓老婦，昨天警方將案件資料整理完備，依遺棄屍體罪嫌將殷女函送士林地檢署偵辦。

新北市淡水區1名高齡93歲老婦被家屬報案失蹤，竟然是不明原因猝死、被老婦的大陸籍媳婦裝行李箱運行扔進淡水河，漂流20天到2公里外，在紅樹林沼澤被尋獲1塊骨骸。記者林昭彰／翻攝
新北市淡水區1名高齡93歲老婦被家屬報案失蹤，竟然是不明原因猝死、被老婦的大陸籍媳婦裝行李箱運行扔進淡水河，漂流20天到2公里外，在紅樹林沼澤被尋獲1塊骨骸。記者林昭彰／翻攝

陸配 行李箱 淡水河

延伸閱讀

影／陸配把婆婆扔淡水河漂流20天 警求媽祖連擲5聖筊露曙光

影／9旬婆婆猝死擔心被責怪 陸配媳婦裝箱扔進淡水河漂流20天

9旬婦被陸配媳婦「棄屍淡水河」 士檢早一步限制出境、出海

影／淡水9旬老婦失蹤近月 竟被陸配媳婦裝行李箱扔淡水河

相關新聞

獨／不只1次醫死人！丁斌煌曾被控當共諜：女人是我人生最大弱點

62歲丁斌煌在台北市經營「安和美」醫美診所，17日替50歲簡姓男子施作陰莖增大手術，術後簡男在手術台留診休息時突然死亡。...

影／9旬婆婆猝死擔心被責怪 陸配媳婦裝箱扔進淡水河漂流20天

新北市淡水1名陸配涉嫌將93歲婆婆的屍體扔進淡水河，因警方未在死者家中鑑識採集到血跡、打鬥、破壞等外力介入事證，加上殷姓...

陸配把婆婆扔進淡水河漂流20天 破案關鍵僅靠垃圾裡的1塊遺骨

新北市淡水警分局偵辦93歲老婦失蹤案膠著18天，最終查出竟是遭陸配媳婦將遺體扔進淡水河，其中有一個非常關鍵突破因素，就是...

影／陸配把婆婆扔淡水河漂流20天 警求媽祖連擲5聖筊露曙光

新北市淡水警方偵辦93歲王姓老婦失蹤案，會同家屬找了18天沒有結果，案情一度陷入膠著，期間專案小組甚至前往古蹟福佑宮祈求...

東石槍擊案迅速偵破 2嫌遭聲押檢警展現打擊暴力決心

嘉義地檢署重大暴力防制專組檢察官林俊良，指揮義縣警局朴子分局偵辦槍擊案件，昨天拘提涉嫌非法持有槍械及妨害秩序等罪的蔡姓主...

9旬婦被陸配媳婦「棄屍淡水河」 士檢早一步限制出境、出海

新北市淡水區一名高齡93歲老婦在父親節被報失蹤，警方和家屬找了18天沒結果，上月26日被淨灘工人在河畔紅樹林找到遺骨，9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。