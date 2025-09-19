陸配把婆婆扔進淡水河漂流20天 破案關鍵僅靠垃圾裡的1塊遺骨

新北市淡水警分局偵辦93歲老婦失蹤案膠著18天，最終查出竟是遭陸配媳婦將遺體扔進淡水河，其中有一個非常關鍵突破因素，就是水利局淨灘包商在紅樹林沼澤找到老婦的遺骨，而且只有1塊骨盆骨，並非全屍。

家屬是在8月6日發現王姓老婦失蹤，單獨與她同住一個屋簷下的40歲殷姓陸配媳婦一問三不知。老婦的子女自行搜尋2天未果，父親節當天報案，警方配合家屬包括廣發協尋訊息到各大社群等方式，找了9天還是沒消息。

到了8月17日，家屬發現殷女把1只用水清洗過的粉色大行李箱，從家裡拿到門外晾乾，覺得可疑通報警方，當天員警將行李箱送到新北市警局鑑識中心採證，並擴大調閱監視器，查出殷女6日下午拖著行李箱到捷運淡水站後方河濱公園，懷疑她涉案。

警方動員人力到淡水河畔搜索無獲，19日再到婆媳同住的家裡鑑識，也沒採集到血跡、打鬥、破壞等外力介入跡證。23日突破殷女心防，她供稱5日下午發現婆婆猝死，坦承隔天6日下午用行李箱運到河濱公園將遺體扔進淡水河。

警方掌握棄屍位置，再請消防隊協助搜尋還是沒找到，直到3天後高灘處包商在2公里外紅樹林沼澤清理漂流垃圾發現骨骸，工人因為很有經驗而辨識出疑似人骨，而且只有1塊骨盆骨，其餘衣物、肉身皆未尋獲。