影／陸配把婆婆扔淡水河漂流20天 警求媽祖連擲5聖筊露曙光

新北市淡水警方偵辦93歲王姓老婦失蹤案，會同家屬找了18天沒有結果，案情一度陷入膠著，期間專案小組甚至前往古蹟福佑宮祈求媽祖指引，連續獲得5個聖筊啟示，士氣大振終於破案。

淡水警分局強調，對於民眾失蹤案件絕不輕忽，案發後即透過分局的臉書粉專及各大社群群組廣發協尋訊息。承辦員警在偵辦過程中突破殷女心防，掌握棄屍位置，並發動警消多日搜尋，雖未立即有所進展，但員警秉持鍥而不捨的精神，8月23日還前往福佑宮祈求媽祖指引，獲得連續5個聖筊，同一天士林地檢署傳喚殷姓媳婦到案，經檢察官訊問後認定有遺棄屍體罪嫌，且涉嫌重大，諭令限制出境、出海。

接著終於在8月26日，高灘處外包淨灘人員於紅樹林沼澤地發現女性遺骸，經鑑識比對確認為失蹤的93歲王姓婦人。此一發現成為案件重大突破，協助警方釐清案情，昨天已依遺棄屍體罪嫌將殷姓女子函送士林地方檢察署偵辦。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。