聽新聞
0:00 / 0:00
影／陸配把婆婆扔淡水河漂流20天 警求媽祖連擲5聖筊露曙光
新北市淡水警方偵辦93歲王姓老婦失蹤案，會同家屬找了18天沒有結果，案情一度陷入膠著，期間專案小組甚至前往古蹟福佑宮祈求媽祖指引，連續獲得5個聖筊啟示，士氣大振終於破案。
淡水警分局強調，對於民眾失蹤案件絕不輕忽，案發後即透過分局的臉書粉專及各大社群群組廣發協尋訊息。承辦員警在偵辦過程中突破殷女心防，掌握棄屍位置，並發動警消多日搜尋，雖未立即有所進展，但員警秉持鍥而不捨的精神，8月23日還前往福佑宮祈求媽祖指引，獲得連續5個聖筊，同一天士林地檢署傳喚殷姓媳婦到案，經檢察官訊問後認定有遺棄屍體罪嫌，且涉嫌重大，諭令限制出境、出海。
接著終於在8月26日，高灘處外包淨灘人員於紅樹林沼澤地發現女性遺骸，經鑑識比對確認為失蹤的93歲王姓婦人。此一發現成為案件重大突破，協助警方釐清案情，昨天已依遺棄屍體罪嫌將殷姓女子函送士林地方檢察署偵辦。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言