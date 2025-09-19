快訊

東石槍擊案迅速偵破 2嫌遭聲押檢警展現打擊暴力決心

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義地檢署重大暴力防制專組檢察官林俊良，指揮義縣警局朴子分局偵辦槍擊案件，昨天拘提涉嫌非法持有槍械及妨害秩序等罪的蔡姓主嫌與共犯等5人到案，並查扣改造長、短槍各1把。經檢方連夜偵訊後，對其中2人聲請羈押，其中蔡姓主嫌經法院裁定羈押禁見，另名蔡姓共犯則以3萬元交保，其餘3人則分別以5萬元交保候傳。

經查，本案發生於9月17日凌晨，案發地點位於嘉義縣東石鄉。涉案人2名蔡姓男子與陳、黃、吳等人，與被害人疑因口角糾紛，在街頭相遇後竟持改造槍械向街道連續射擊，導致附近店家大門玻璃及拉門毀損，所幸未造成人員傷亡。警方接獲報案後迅速展開調查，並於24小時內鎖定嫌疑人將其逮捕到案。

本案主嫌蔡姓男子認定有羈押必要，檢方遂向嘉義地院聲請羈押禁見，並獲法院裁准。另名共犯蔡男交保候傳。檢察官指出，案件涉及非法持有槍枝及暴力行為，社會影響重大，需防止暴力行徑持續擴大。

嘉義地檢署檢察長蔡宗熙強調，槍械暴力案件嚴重破壞社會安寧，對民眾人身與財產安全造成嚴重威脅，檢警對此類案件採取「零容忍」立場，將持續嚴查嚴辦。他也呼籲民眾，面對糾紛應理性處理，透過正當法律途徑解決，切勿以暴力手段釀禍。此案迅速偵破，成功防止槍械與暴力進一步擴散，彰顯檢警密切合作、全力維護社會治安的決心與效率。

嘉義地檢署檢察官林俊良指揮嘉縣警察局朴子分局偵辦槍擊案件，昨天拘提涉嫌非法持有槍械及妨害秩序等罪的蔡姓主嫌與共犯等5人到案，並查扣改造長、短槍各1把。經檢方連夜偵訊後，對其中2人聲請羈押。記者魯永明／攝影
