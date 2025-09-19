影／9旬婆婆猝死擔心被責怪 陸配媳婦裝箱扔進淡水河漂流20天

新北市淡水1名陸配涉嫌將93歲婆婆的屍體扔進淡水河，因警方未在死者家中鑑識採集到血跡、打鬥、破壞等外力介入事證，加上殷姓媳婦供稱，婆婆不明原因猝死，她不知如何處理才會扔進河裡，檢方指示先依遺棄屍體罪嫌函送。

據了解，王姓老婦的兒子之前在中國大陸工作並與40歲殷姓女子結婚，後來他改到越南做生意，今年1月將殷女接回台灣，只有婆媳2人同住淡水區自強路公寓互相照應。

老婦共有2子、5女，其他子女各自成家分住雙北市等地。她只會講福州話，不會說國語，沒有失智症狀且日常生活自理、可自行上下樓梯、外出買菜串門子，活動範圍都在住家附近包括淡水、竹圍、關渡、士林、北投。

子女於8月初發現老婦離家失聯，擔心她年邁偶發急性意識錯亂導致迷路，同住的媳婦一問三不知，於是父親節當天向警方報案協尋。家屬17日再通報警方，因發現殷女形跡可疑，將1只大行李箱放在門外不拖進家裡，

員警調閱監視器發現，殷女8月6日下午5時許，拖著這只大行李廂從住家附近的竹圍站搭乘捷運到淡水站，然後穿越站後河濱公園走向河畔，短暫消失於鏡頭範圍之後再度出現時，原本看似沉重的行李箱重量明顯減輕，警方和家屬因此高度懷疑媳婦與婆婆的失蹤有關。

後來警方、家屬請消防隊協助，多次沿捷運淡水站後方河岸展開搜尋始終沒有結果，案情一度陷入膠著。直至8月26日市政府高灘處淨灘包商在靠近捷運紅樹林站的河畔沼澤水筆仔樹叢發現女性遺骸，經鑑識中心採集DNA比對確認身分是失蹤的王姓老婦。她的遺體被淡水河潮汐水流帶往上游將近2公里，20天之後才被發現。

家屬隨後對殷女提出告訴，警方出示相關事證突破心防，她才坦承犯行，供稱某日婆婆由外返家休息之後不明原因猝死，她因為人生地不熟不懂相關程序法規，且擔心被責怪對老人家照顧不周，一時慌了手腳不知該如何處置屍體，才會裝箱運行扔進淡水河，再把行李箱帶回，放在門外不想放進家裡。