9旬婦被陸配媳婦「棄屍淡水河」 士檢早一步限制出境、出海
新北市淡水區一名高齡93歲老婦在父親節被報失蹤，警方和家屬找了18天沒結果，上月26日被淨灘工人在河畔紅樹林找到遺骨，9月4日採DNA比對確認身分。檢警調查發現，死者是被大陸籍40歲殷姓媳婦裝行李箱運後扔進淡水河，昨天通知到案後，將她依遺棄屍體罪嫌送辦。
案發時間軸也曝光，死者8月6日就被家屬發現失聯，8月8日報警協尋，8月17日家屬在住處附近發現一個可疑行李箱通報警方，8月19日新北市鑑識小組前往死者住處採證但沒有發現血跡或打鬧痕跡，8月26日新北市高灘處外包員工發現疑似人類骨骸，9月4日確認身分，9月18日警方鎖定同住的大陸籍殷姓媳婦到案。
由於案情可疑，士林地檢署8月23日早一步傳喚殷姓媳婦到案，經檢察官訊問後認定有遺棄屍體罪嫌，且涉嫌重大，諭令限制出境、出海。
