快訊

案發時間軸曝光！9旬婦被陸配媳婦「棄屍淡水河」士檢早一步限制出境、出海

國6重大車禍！1黑色轎車墜橋「乘客甩飛」、5人受傷搶救中

壯志未酬！南迴「超人醫師」徐超斌不敵病魔今傳辭世

9旬婦被陸配媳婦「棄屍淡水河」 士檢早一步限制出境、出海

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

新北市淡水區一名高齡93歲老婦在父親節被報失蹤，警方和家屬找了18天沒結果，上月26日被淨灘工人在河畔紅樹林找到遺骨，9月4日採DNA比對確認身分。檢警調查發現，死者是被大陸籍40歲殷姓媳婦行李箱運後扔進淡水河，昨天通知到案後，將她依遺棄屍體罪嫌送辦。

案發時間軸也曝光，死者8月6日就被家屬發現失聯，8月8日報警協尋，8月17日家屬在住處附近發現一個可疑行李箱通報警方，8月19日新北市鑑識小組前往死者住處採證但沒有發現血跡或打鬧痕跡，8月26日新北市高灘處外包員工發現疑似人類骨骸，9月4日確認身分，9月18日警方鎖定同住的大陸籍殷姓媳婦到案。

由於案情可疑，士林地檢署8月23日早一步傳喚殷姓媳婦到案，經檢察官訊問後認定有遺棄屍體罪嫌，且涉嫌重大，諭令限制出境、出海。

新北市淡水區1名高齡93歲老婦在父親節被報案失蹤，竟然被老婦的大陸籍媳婦裝行李箱運行扔進淡水河，案依遺棄屍體罪嫌送辦。記者林昭彰／翻攝
新北市淡水區1名高齡93歲老婦在父親節被報案失蹤，竟然被老婦的大陸籍媳婦裝行李箱運行扔進淡水河，案依遺棄屍體罪嫌送辦。記者林昭彰／翻攝
新北市淡水區1名高齡93歲老婦在父親節被報案失蹤，警方和家屬找了18天沒有結果，卻被老婦的大陸籍媳婦裝行李箱運行扔進淡水河。記者林昭彰／翻攝
新北市淡水區1名高齡93歲老婦在父親節被報案失蹤，警方和家屬找了18天沒有結果，卻被老婦的大陸籍媳婦裝行李箱運行扔進淡水河。記者林昭彰／翻攝

棄屍 媳婦 陸配 行李箱 淡水河

延伸閱讀

「沒出國計劃」蘇震清被控收賄2580萬元 律師今求解除限制出境

疑涉下藥性侵江祖平 前三立副總之子龔益霆100萬交保、限制出境

江祖平控遭三立前副總之子龔益霆性侵！士檢無管轄權 北檢將接手偵辦

籲海協會協助50位陸配除籍 羅文嘉：正式回覆前陸配現有權利不受影響

相關新聞

影／9旬婆婆猝死擔心被責怪 陸配媳婦裝箱扔進淡水河漂流20天

新北市淡水1名陸配涉嫌將93歲婆婆的屍體扔進淡水河，因警方未在死者家中鑑識採集到血跡、打鬥、破壞等外力介入事證，加上殷姓...

「陰莖增大手術」釀命案 他6年涉7案還能執業…原因曝光了

北市50歲簡姓男子因安和美醫美診所負責人丁斌煌實施「陰莖增大術」後死亡，丁多次傳醫療事故，6年多來涉7案，但依然執業，引...

東石槍擊案迅速偵破 2嫌遭聲押檢警展現打擊暴力決心

嘉義地檢署重大暴力防制專組檢察官林俊良，指揮義縣警局朴子分局偵辦槍擊案件，昨天拘提涉嫌非法持有槍械及妨害秩序等罪的蔡姓主...

9旬婦被陸配媳婦「棄屍淡水河」 士檢早一步限制出境、出海

新北市淡水區一名高齡93歲老婦在父親節被報失蹤，警方和家屬找了18天沒結果，上月26日被淨灘工人在河畔紅樹林找到遺骨，9...

影／淡水9旬老婦失蹤近月 竟被陸配媳婦裝行李箱扔淡水河

新北市淡水區1名高齡93歲老婦在父親節被報案失蹤，警方和家屬找了18天沒有結果，卻被淨灘工人在河畔紅樹林找到遺骨。結果竟...

50歲男到診所動「陰莖增大術」後猝死 高大成分析致死原因

台北市中山區50歲簡姓男子昨晚接受「陰莖增大」手術後猝死。中山附醫法醫科主任高大成推測，可能男子有潛在疾病，術前未做完整...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。