「陰莖增大手術」釀命案 他6年涉7案還能執業…原因曝光了
北市50歲簡姓男子因安和美醫美診所負責人丁斌煌實施「陰莖增大術」後死亡，丁多次傳醫療事故，6年多來涉7案，但依然執業，引發關注。
北市衛生局調閱民國109至114年間醫療法等違規資料，丁共7件裁罰207萬元，都是行政處分，之前醫療事故太久，系統中查無資料，將再了解。這次醫死人將送醫懲會裁決，若決議廢止執業執照或醫師證書，會移請中央辦理。
安和美醫美外科診所網頁以紅字特別標注院長「30年未改名字」，卻無院長姓名。衛生局指出，丁斌煌曾經兩度改名，他服務或擔任負責人的診所也曾四次更名。
衛生局指出，丁斌煌6年多來涉及7案，分別是109年違反醫療法第12條第三項規定，不符醫療機構設置條件，裁罰2萬元；110年違反醫師法第12條規定，未依規定製作病歷，裁罰2萬元；同年違反醫療法第86條規定，不得刊登優惠醫療廣告，裁罰10萬元；違反醫療法第12條第三項，不符醫療機構設置條件，裁罰2萬元。
另外，111年違反特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法第29條暨醫療法第62條第二項，未經衛生局核准即執行特定美容醫學手術項目，裁罰5萬元；113年違反醫師法第12條，未依規定製作病歷，裁罰4萬元；違反醫師法第8條之2，未依規定支援報備，裁罰2萬元。
丁斌煌醫師執照迄今未被廢止。衛生局主秘邱秀儀表示，案件久遠，未登記在系統內，目前有登記的違法情事，都是行政罰，沒有醫懲會廢止執業執照或醫師證書的決議，將再調資料確認。
衛生局醫事科長吳岱穎指出，衛生局已依醫療法108條規定「造成病患傷亡」著手調查；另依醫師法205條規定，若經醫懲會決議廢止醫師證書，會移請中央辦理。
