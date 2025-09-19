50歲男到診所動「陰莖增大術」後猝死 高大成分析致死原因

台北市中山區50歲簡姓男子昨晚接受「陰莖增大」手術後猝死。中山附醫法醫科主任高大成推測，可能男子有潛在疾病，術前未做完整檢查，也有可能開刀壓力導致，最常見是心肌梗塞，也曾遇過腦溢血導致死亡，但詳細原因仍有待司法釐清。

高大成表示，一般來說，接受全身麻醉的手術若在手術中出問題，大概是麻醉的問題；根據媒體報導，死者是在手術結束後，到了昨晚7點多被發現已無氣息，自行急救無效，會救不起來的原因推測是比較嚴重，由於手術感染大約是3天後發生，大出血則是術中或是前後半小時到1小時就會出現，因此感染和大出血這二種可能性不高。