50歲男到診所動「陰莖增大術」後猝死 高大成分析致死原因

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台北市中山區50歲簡姓男子昨晚接受「陰莖增大」手術後猝死。中山附醫法醫科主任高大成推測，可能男子有潛在疾病，術前未做完整檢查，也有可能開刀壓力導致，最常見是心肌梗塞，也曾遇過腦溢血導致死亡，但詳細原因仍有待司法釐清。

高大成表示，一般來說，接受全身麻醉的手術若在手術中出問題，大概是麻醉的問題；根據媒體報導，死者是在手術結束後，到了昨晚7點多被發現已無氣息，自行急救無效，會救不起來的原因推測是比較嚴重，由於手術感染大約是3天後發生，大出血則是術中或是前後半小時到1小時就會出現，因此感染和大出血這二種可能性不高。

高大成推測，可能病人本身有潛在疾病，術前也未做好完整的評估與檢查，有可能身上有某處血管較為狹窄，因開刀壓力導致，最常見是心肌梗塞，過去也曾遇到過腦血管破裂大出血，當中又以心臟問題機率較高，但究竟是哪個環節出了差錯，仍有待司法單位調查釐清。

中山附醫法醫科主任高大成。記者趙容萱／攝影
中山附醫法醫科主任高大成。記者趙容萱／攝影

手術 司法 高大成

延伸閱讀

子宮內膜癌手術複雜難度高 46歲女患者接受達文西手術被治癒

台中17歲少年砍死女大生 高大成：最後一面的談判最好不要去

台中沙鹿凶殺案…女狂哀求仍被砍11刀慘死 高大成：恐情財糾葛惹殺機

台北、台中連傳水塔陳屍案…喝到屍水怎辦？命理師這麼說

相關新聞

陰莖增大奪命 執刀醫丁斌煌百萬交保

五十歲簡姓男子前天至台北市中山區錦州街「安和美」醫美診所實施「陰莖增大術」，術後在手術台上休息，五小時後卻死在診療間，執...

曾判刑確定 丁斌煌幾度改名、醫糾多 非首次出人命

醫師丁斌煌替簡姓男子施作陰莖增大手術，經查丁從醫多年，曾涉醫療糾紛、詐欺與性騷擾，十二年前就曾因同類手術鬧出人命，當時被...

50歲男到診所動「陰莖增大術」後猝死 高大成分析致死原因

台北市中山區50歲簡姓男子昨晚接受「陰莖增大」手術後猝死。中山附醫法醫科主任高大成推測，可能男子有潛在疾病，術前未做完整...

丁斌煌屢違規仍開業 衛福部將檢討醫美法規

五十歲簡姓男子進行「陰莖增大術」後死亡，有醫師表示，陰莖增大術風險相對較低，但術前需針對年齡、慢性病、肝腎功能及手術麻醉...

50歲前調查官做「陰莖增大術」身亡 執刀醫生丁斌煌100萬交保

50歲簡姓男子昨天赴中山區錦州街安和美診所，花費40萬進行陰莖增大術，但外科醫師丁斌煌疑麻醉不當，導致簡男死亡，丁斌煌今...

醫美糾紛每年近50件…陰莖增大術釀命案 衛福部籲選擇有品質認證診所

台北市一名50歲男子昨至醫美診所花費40萬元進行「陰莖增大」醫美手術，怎料術後失去呼吸心跳，送醫不治。衛福部次長林靜儀說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。