丁斌煌屢違規仍開業 衛福部將檢討醫美法規

五十歲簡姓男子進行「陰莖增大術」後死亡，有醫師表示，陰莖增大術風險相對較低，但術前需針對年齡、慢性病、肝腎功能及手術麻醉等做好評估，避免危險；衛福部次長林靜儀說，醫美相關糾紛多，將針對法規、事故預防等與相關學會進行討論。

衛福部醫事司指出，美容醫學屬醫療業務主要分光電、注射及手術三大類，統計近五年美容醫學醫療爭議案件，二○二○至二○二三年分別為卅七件、四十三件、五十件和四十五件；二○二四年醫療事故預防及爭議處理法施行後，調處案件有四十三件。

對於醫師丁斌煌為何屢傳爭議仍繼續開業，林靜儀說，目前沒有法規強制改名後需揭露舊名，或需揭露診所及醫師改名等事。該事件目前由台北市衛生局調查，調查後再決定是否送衛福部醫事審議委員會評估，後續如有違背法令再做裁處。她也呼籲民眾可在術前至醫策會網站搜尋醫美品質認證的醫療院所，確保手術品質。

林口長庚醫院泌尿科副系主任陳煜說，醫美手術除挑選合格醫師、診所，還需評估受術者年齡、慢性病、肝腎功能等，全身或局部麻醉也要嚴謹評估，術中需有麻醉團隊全程監測，否則手術過程出現狀況，病人會很難救回，一般術後會讓患者休息數小時，無異狀才可返家。

陳煜表示，陰莖增大術風險較低，但術後一至二周需注意傷口有無出血、腫塊、感染，或放置物太大、太多，造成血液不循環出現壓迫，一旦不適應速回診。