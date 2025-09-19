快訊

捷運經費之爭！交通部喊地方要有責任感 北市轟：總統顏面踩腳下

丁斌煌屢違規仍開業 衛福部將檢討醫美法規

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導

衛福部將檢討醫美法規。圖／聯合報系資料照片
五十歲簡姓男子進行「陰莖增大術」後死亡，有醫師表示，陰莖增大術風險相對較低，但術前需針對年齡、慢性病、肝腎功能及手術麻醉等做好評估，避免危險；衛福部次長林靜儀說，醫美相關糾紛多，將針對法規、事故預防等與相關學會進行討論。

衛福部醫事司指出，美容醫學屬醫療業務主要分光電、注射及手術三大類，統計近五年美容醫學醫療爭議案件，二○二○至二○二三年分別為卅七件、四十三件、五十件和四十五件；二○二四年醫療事故預防及爭議處理法施行後，調處案件有四十三件。

對於醫師丁斌煌為何屢傳爭議仍繼續開業，林靜儀說，目前沒有法規強制改名後需揭露舊名，或需揭露診所及醫師改名等事。該事件目前由台北市衛生局調查，調查後再決定是否送衛福部醫事審議委員會評估，後續如有違背法令再做裁處。她也呼籲民眾可在術前至醫策會網站搜尋醫美品質認證的醫療院所，確保手術品質。

林口長庚醫院泌尿科副系主任陳煜說，醫美手術除挑選合格醫師、診所，還需評估受術者年齡、慢性病、肝腎功能等，全身或局部麻醉也要嚴謹評估，術中需有麻醉團隊全程監測，否則手術過程出現狀況，病人會很難救回，一般術後會讓患者休息數小時，無異狀才可返家。

陳煜表示，陰莖增大術風險較低，但術後一至二周需注意傷口有無出血、腫塊、感染，或放置物太大、太多，造成血液不循環出現壓迫，一旦不適應速回診。

醫美糾紛每年近50件…陰莖增大術釀命案 衛福部籲選擇有品質認證診所

醫美手術後死亡案 林靜儀：檢討法規與事故預防

北模出題媽媽是代理孕母惹議 林靜儀：重新思考契機

台大醫院公告輕症病人需持轉診單加號 林靜儀發聲：支持輕症應經轉診

相關新聞

陰莖增大奪命 執刀醫丁斌煌百萬交保

五十歲簡姓男子前天至台北市中山區錦州街「安和美」醫美診所實施「陰莖增大術」，術後在手術台上休息，五小時後卻死在診療間，執...

曾判刑確定 丁斌煌幾度改名、醫糾多 非首次出人命

醫師丁斌煌替簡姓男子施作陰莖增大手術，經查丁從醫多年，曾涉醫療糾紛、詐欺與性騷擾，十二年前就曾因同類手術鬧出人命，當時被...

五十歲簡姓男子進行「陰莖增大術」後死亡，有醫師表示，陰莖增大術風險相對較低，但術前需針對年齡、慢性病、肝腎功能及手術麻醉...

謝宜容圖利侵占 判4年半未緩刑

勞動力發展署北分署前分署長謝宜容，涉嫌護航習翌設計承包標案及侵占公家採購之高價禮盒，謝兩次開庭均全部認罪，新北地方法院昨...

50歲前調查官做「陰莖增大術」身亡 執刀醫生丁斌煌100萬交保

50歲簡姓男子昨天赴中山區錦州街安和美診所，花費40萬進行陰莖增大術，但外科醫師丁斌煌疑麻醉不當，導致簡男死亡，丁斌煌今...

醫美糾紛每年近50件…陰莖增大術釀命案 衛福部籲選擇有品質認證診所

台北市一名50歲男子昨至醫美診所花費40萬元進行「陰莖增大」醫美手術，怎料術後失去呼吸心跳，送醫不治。衛福部次長林靜儀說...

