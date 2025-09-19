聽新聞
0:00 / 0:00
曾判刑確定 丁斌煌幾度改名、醫糾多 非首次出人命
醫師丁斌煌替簡姓男子施作陰莖增大手術，經查丁從醫多年，曾涉醫療糾紛、詐欺與性騷擾，十二年前就曾因同類手術鬧出人命，當時被依業務過失致死罪判刑三月確定。
警方調查，丁斌煌曾改名丁秉煌、丁立文，後又改回丁斌煌；網路疑另曾化名曾大中，他自稱畢業於國防醫學院，曾在大陸攻讀碩士、短期任職，還自稱獲頒「國家品質保證金像獎」。
丁原在大安區開設「幸福診所」，二○一三年為一名男子施作抽脂、胃繞道、人工陰莖植入等手術，病患術後三天猝死，丁與家屬和解，法院判三月徒刑，得易科罰金。
二○一五年他替一名女子隆乳時誤穿刺大腸，引發腹膜炎與敗血症，遭檢方依業務過失傷害起訴，最終和解撤告；同年又被控手術後對女病患性騷擾，判賠廿五萬元定讞。
二○二一年丁轉往中山區開設「安和美診所」，提供抽脂、隆乳、美聲及陰莖增大、性功能等療程，二○二二年間，他替三名女子隆乳造成感染、蜂窩性組織炎及脂肪壞死等後遺症，檢方以強制罪、重傷害罪起訴丁及協助操刀、未具醫護資格的吳姓女友與吳的楊姓外甥女。
丁斌煌行醫期間頻繁更換診所名稱，曾用「幸福診所」、「量子醫學醫美診所」、「亞太醫美診所」與「安和美診所」等名稱，但始終未遭撤照或勒令停業。
北市衛生局說，近五年稽查診所有七次違規，裁罰廿七萬元；醫事科長吳岱穎表示，衛生局已依醫療法一○八條規定「造成病患傷亡」著手調查；另依醫師法廿五條規定，若經醫懲會決議廢止醫師證書，會移請中央辦理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言