曾判刑確定 丁斌煌幾度改名、醫糾多 非首次出人命

醫師丁斌煌麻醉不當，替男子進行陰莖增大術時，導致病患身亡，被警方依過失致死罪送辦。記者季相儒／攝影

醫師丁斌煌替簡姓男子施作陰莖增大手術，經查丁從醫多年，曾涉醫療糾紛、詐欺與性騷擾，十二年前就曾因同類手術鬧出人命，當時被依業務過失致死罪判刑三月確定。

警方調查，丁斌煌曾改名丁秉煌、丁立文，後又改回丁斌煌；網路疑另曾化名曾大中，他自稱畢業於國防醫學院，曾在大陸攻讀碩士、短期任職，還自稱獲頒「國家品質保證金像獎」。

丁原在大安區開設「幸福診所」，二○一三年為一名男子施作抽脂、胃繞道、人工陰莖植入等手術，病患術後三天猝死，丁與家屬和解，法院判三月徒刑，得易科罰金。

二○一五年他替一名女子隆乳時誤穿刺大腸，引發腹膜炎與敗血症，遭檢方依業務過失傷害起訴，最終和解撤告；同年又被控手術後對女病患性騷擾，判賠廿五萬元定讞。

二○二一年丁轉往中山區開設「安和美診所」，提供抽脂、隆乳、美聲及陰莖增大、性功能等療程，二○二二年間，他替三名女子隆乳造成感染、蜂窩性組織炎及脂肪壞死等後遺症，檢方以強制罪、重傷害罪起訴丁及協助操刀、未具醫護資格的吳姓女友與吳的楊姓外甥女。

丁斌煌行醫期間頻繁更換診所名稱，曾用「幸福診所」、「量子醫學醫美診所」、「亞太醫美診所」與「安和美診所」等名稱，但始終未遭撤照或勒令停業。

北市衛生局說，近五年稽查診所有七次違規，裁罰廿七萬元；醫事科長吳岱穎表示，衛生局已依醫療法一○八條規定「造成病患傷亡」著手調查；另依醫師法廿五條規定，若經醫懲會決議廢止醫師證書，會移請中央辦理。