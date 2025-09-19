陰莖增大奪命 執刀醫丁斌煌百萬交保

台北市中山區「安和美診所」醫師丁斌煌（右），前天執行陰莖增大手術造成患者死亡，昨天被依過失致死罪嫌移送台北地檢署。記者季相儒／攝影

五十歲簡姓男子前天至台北市中山區錦州街「安和美」醫美診所實施「陰莖增大術」，術後在手術台上休息，五小時後卻死在診療間，執刀醫師丁斌煌報案。丁男有多次醫療疏失和糾紛，檢方認為有疑點，下令以現行犯逮捕丁，依過失致死罪嫌命一百萬元交保，擇日解剖簡男釐清死因。

警方調查，六十二歲丁斌煌經營「安和美」醫美診所，五十歲簡男前天上午前往看診，首次諮詢就決定以四十萬元施作「陰莖增大」手術；當天十時許做完術前評估，中午十二時麻醉進手術室，手術約下午二時結束，丁斌煌讓簡男獨留手術台上休息。當晚七時許丁打一一九報案，稱簡男失去生命徵象，警、消到場簡已明顯死亡，未送醫。

丁說，手術過程順利，完成後簡男仍有反應，後陷入沉睡，晚上七時許生命監測系統發出異常警訊，他曾進行心肺復甦術、使用電擊器，甚至施打數劑強心劑，都無效只好報案；不知簡為何生命跡象突然異常，有立刻搶救，自己也不清楚死因。

警方發現診所設備簡陋，手術房宛如倉庫般雜物堆積，死者就原地在無人照護的手術房內「留診」休息；經現場蒐證、勘驗後通報台北地檢署，檢察官聽取報告後認為不單純，直接趕赴診所勘查。

丁斌煌沒有麻醉證照，他主張只對簡局部麻醉，非全身麻醉，因局部麻醉不需麻醉師，沒有麻醉用藥不當問題。

檢方對其說法存疑，且為何手術完成後都沒發現異狀，查扣病歷資料、平板、電腦、藥品出貨單據證明、過期藥劑等，訊後依過失致死罪嫌命一百萬元交保，限制出境、出海。丁動刀時協助拿器材的王姓護理師，手術結束後就離去，以證人身分到案。

簡男經查曾在調查局基隆站任職，調查局表示，簡男二○一四年二月間離職，已非現職同仁。