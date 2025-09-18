50歲前調查官做「陰莖增大術」身亡 執刀醫生丁斌煌100萬交保

50歲簡姓男子昨天赴中山區錦州街安和美診所，花費40萬進行陰莖增大術，但外科醫師丁斌煌疑麻醉不當，導致簡男死亡，丁斌煌今天下午被上手銬，移送台北地檢署複訊，檢察官訊後依過失致死罪命丁斌煌100萬交保、限制出境出海。

據了解，丁斌煌主張只有對簡男局部麻醉，並非全身麻醉，因局部麻醉不需要麻醉師，所以沒有麻醉用藥不當問題，但對死者很抱歉。檢警對其說詞存疑，預計下周解剖採樣送法醫研究所鑑定。

據了解，簡男曾在調查局基隆站任職，後因有狀況離開。平時獨居在基隆，偶爾回桃園看家人。調查局指出、有關簡男因陰莖整形手術死亡，該男已於2014年2月離職，已非現職同仁。

昨天上午9點，簡男去安和美診所進行陰莖增大術，醫生麻醉後開始動刀，下午手術結束時，簡男在診所病房內休息，晚間7點診所人員查看情況，發現簡男生命監測器異常，立刻電擊器搶救，救護人員抵達時明顯死亡。