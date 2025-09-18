醫美糾紛每年近50件…陰莖增大術釀命案 衛福部籲選擇有品質認證診所

快訊

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導

台北市一名50歲男子昨至醫美診所花費40萬元進行「陰莖增大」醫美手術，怎料術後失去呼吸心跳，送醫不治。衛福部次長林靜儀說，目前醫策會負責進行醫美品質認證，民眾若要選擇醫美相關手術醫療院所，可以到醫策會搜尋相關資料，了解哪些醫療機構比較好。目前醫美相關糾紛、死傷滿多的，將會針對相關法規、事故預防等與相關學會進行後續討論。

衛福部醫事司表示，美容醫學屬於醫療業務，主要分光電、注射及手術三大類，依衛福部統計，近5年美容醫學醫療爭議案件，在2024年醫療事故預防及爭議處理法施行前，2020至2023年醫療爭議調處總案件數依序為591件、555件、613件和689件，美容醫學案件數則依序為37件、43件、50件和45件；2024年後調解案件有838件，美容醫學相關則是43件。

至於，該名手術醫師已發生不止一起醫療糾紛，外界質疑，為何沒廢止醫師執照或證書，且診所及醫師都有改名過後仍繼續開業，但民眾在衛福部網站查詢不到。林靜儀說，民眾改名字為依內政部法規，目前也沒有相關法規強制，當換了名字需要揭露他以前的舊名，且診所及醫師改名需揭露等事，目前沒有法源依據。

林靜儀說，該事件目前由台北市衛生局調查，調查後，再決定是否送衛福部醫事審議委員會評估，後續如有違背法令部分，將會再做裁處。

醫美意外頻傳，北市一名50歲男子至醫美診所花費40萬元施作「陰莖增大術」，怎料術後失去呼吸心跳，送醫不治。圖為執行手術醫師丁斌煌。記者季相儒／攝影
醫美意外頻傳，北市一名50歲男子至醫美診所花費40萬元施作「陰莖增大術」，怎料術後失去呼吸心跳，送醫不治。圖為執行手術醫師丁斌煌。記者季相儒／攝影

醫美 醫師 衛福部

