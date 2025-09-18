醫美手術後死亡案 林靜儀：檢討法規與事故預防

衛福部次長林靜儀。聯合報系資料照 台北市有男子接受生殖器增大手術後死亡，且這家診所已多次違規。衛福部次長林靜儀今天表示，因近期醫美相關死亡和傷害案件較多，接下來將針對法規、事故預防等進行討論。

一名男子前往台北市某醫美診所接受生殖器增大手術後死亡，外界起底執刀的丁姓醫生過去就屢傳醫療事故糾紛，卻多次改名再營業。台北市衛生局今天表示，這家診所已有7次稽查違規紀錄，昨天再度稽查又發現違反多項規定，將裁處且不排除停業處分。

愛美是天性，民眾要如何自保。衛福部次長林靜儀今天傍晚接受媒體電訪時坦言，更名的法源依據在內政部，且現在沒有法令規定醫療機構要揭露舊名。

林靜儀提到，醫院評鑑暨醫療品質策進會持續推動美容醫學品質認證，民眾可先到「衛生福利部醫事司－美容醫學資訊專區」查詢，選擇獲認證的診所、機構，服務會更有保障。

林靜儀表示，後續如何懲處視台北市衛生局調查結果，召開醫事審議委員會處理；最近醫美相關死亡和傷害的案件較多，接下來將針對法規、事故預防等進行討論。

根據衛福部統計，民國109年至112年期間，每年醫療爭議調解（處）案件數落在555件到689件，而在113年醫療事故預防及爭議處理法施行後，當年共838件。至於與美容醫學相關案件數，每年約37件到50件，其中包括光電、注射針劑與手術等類型。