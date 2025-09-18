快訊

將共同設計晶片 輝達砸50億美元入股英特爾…台積ADR盤前跌

漲聲預備？電價審議會明登場 民生電價擬微調「平均調幅曝光」

等不到愛妻返家…5旬婦散步誤踩「化骨水」慘死 溶液遭棄置10年

醫美手術後死亡案 林靜儀：檢討法規與事故預防

中央社／ 台北18日電

衛福部次長林靜儀。聯合報系資料照
衛福部次長林靜儀。聯合報系資料照
台北市有男子接受生殖器增大手術後死亡，且這家診所已多次違規。衛福部次長林靜儀今天表示，因近期醫美相關死亡和傷害案件較多，接下來將針對法規、事故預防等進行討論。

一名男子前往台北市某醫美診所接受生殖器增大手術後死亡，外界起底執刀的丁姓醫生過去就屢傳醫療事故糾紛，卻多次改名再營業。台北市衛生局今天表示，這家診所已有7次稽查違規紀錄，昨天再度稽查又發現違反多項規定，將裁處且不排除停業處分。

愛美是天性，民眾要如何自保。衛福部次長林靜儀今天傍晚接受媒體電訪時坦言，更名的法源依據在內政部，且現在沒有法令規定醫療機構要揭露舊名。

林靜儀提到，醫院評鑑暨醫療品質策進會持續推動美容醫學品質認證，民眾可先到「衛生福利部醫事司－美容醫學資訊專區」查詢，選擇獲認證的診所、機構，服務會更有保障。

林靜儀表示，後續如何懲處視台北市衛生局調查結果，召開醫事審議委員會處理；最近醫美相關死亡和傷害的案件較多，接下來將針對法規、事故預防等進行討論。

根據衛福部統計，民國109年至112年期間，每年醫療爭議調解（處）案件數落在555件到689件，而在113年醫療事故預防及爭議處理法施行後，當年共838件。至於與美容醫學相關案件數，每年約37件到50件，其中包括光電、注射針劑與手術等類型。

死亡 衛生局 林靜儀

延伸閱讀

北模出題媽媽是代理孕母惹議 林靜儀：重新思考契機

台大醫院公告輕症病人需持轉診單加號 林靜儀發聲：支持輕症應經轉診

【重磅快評】吃得開心就開放福食 衛福部失言會傳染？

食藥署長一句「在日本吃得很開心」惹議 林靜儀自嘲：我失言更多吧

相關新聞

陰莖增大術奪命！檢昨下令逮捕丁斌煌 50歲男相驗仍無法確定死因

台北市中山區一家醫美診所再傳醫療事故！62歲丁斌煌在錦州街經營安和美醫美外科診所，專做抽脂、隆乳、減重、性功能等手術療程...

醫美手術後死亡案 林靜儀：檢討法規與事故預防

台北市有男子接受生殖器增大手術後死亡，且這家診所已多次違規。衛福部次長林靜儀今天表示，因近期醫美相關死亡和傷害案件較多，...

影／男花40萬「陰莖增大術」竟喪命 執刀醫師丁斌煌移送北檢

台北市中山區「安和美診所」17日發生死亡意外，一名50歲男子花40萬元接受陰莖增大手術，當晚突發心跳呼吸停止，明顯死亡未...

通緝犯拒檢撞倒警用機車 還徒手攻擊追緝員警致傷判刑8月

林姓男子因案遭通緝，去年8月27日凌晨騎機車搭載陳姓友人，經台南永康區復興路段巷口為警攔查，他竟騎機車衝撞戴姓員警警用機...

嘉義縣東石鄉傳火爆衝突 剖蚵工人憤開13槍都沒打中

嘉義縣東石鄉昨天凌晨2點傳槍擊，38歲從事剖蚵工作的蔡姓男子與友人發生口角嫌隙，蔡男認為禍不及家人，憤而約對方出去談判，...

18歲男吸「喪屍煙彈」撞路人殘忍輾死 答應賠償…仍再羈押2月

台中18歲白姓男子吸食「喵喵」、「喪屍煙彈（依托咪酯）」毒品還開車，撞上葉姓行人又殘忍踩油門輾過，害葉男在車底翻滾數圈、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。